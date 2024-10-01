Güneri Cıvaoğlu için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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Güneri Cıvaoğlu için başsağlığı mesajı

Güneri Cıvaoğlu için başsağlığı mesajı

TGC, vefat eden gazeteci Güneri Cıvaoğlu için başsağlığı diledi. Cenaze töreni 3 Ekim'de yapılacak.

01.10.2024 11:02
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(İSTANBUL) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), 85 yaşında yaşamını yitiren gazeteci Güneri Cıvaoğlu için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "Başarıyla yıllardır hizmet veren meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçen günlerde gittiği restoranda düşerek başını çarpaması sonucu beyin kanaması geçirdiği belirtilen gazeteci, yazar, televizyon programcısı Güneri Cıvaoğlu'ndan acı haber geldi. Cıvaoğlu, tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

TGC, Cıvaoğlu için başsağlığı mesajı yayınlandı. Mesajda, "Üyemiz Güneri Cıvaoğlu'nun vefatından büyük üzüntü duyduk. Gazeteci ve yazar olarak başarıyla yıllardır hizmet veren meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

Cıvaoğlu için 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de Milliyet gazetesinin Bağcılar'daki binasının önünde tören düzenlenecek. Cıvaoğlu, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: ANKA

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