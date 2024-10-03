Güneri Cıvaoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güneri Cıvaoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güneri Cıvaoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Milliyet Gazetesi başyazarı Güneri Cıvaoğlu, Demirören Medya Center'daki törenin ardından Zincirlikuyu'ya defnedildi.

03.10.2024 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİYET Gazetesi başyazarı ve televizyon programcısı Güneri Cıvaoğlu'nun cenazesi, Demirören Medya Center'da düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camii'ne getirildi. Cıvaoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Milliyet Gazetesi başyazarı ve televizyon programcısı Güneri Cıvaoğlu (85) tedavi gördüğü hastanede dün sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti. Cıvaoğlu için bugün sabah saatlerinde Demirören Medya Center'da tören düzenlendi. Törenin ardından Teşvikiye Camii'nde, öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Törende, İstanbul Valisi Davut Gül, Eski Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Tansu Çiller, İş İnsanı Ali Ağaoğlu, İş İnsanı Aydın Doğan, Sanatçı Gülben Ergen ile medya, spor ve sanat camiasından çok sayıda isim yer aldı. Güneri Cıvaoğlu'nun eşi Canan Cıvaoğlu, "Söylenecek bir şey yok, benim için büyük bir kayıp, büyük bir boşluk olacak. 55 yıl boyunca birbirimizi sevdik" dedi. Töreninin ardından Cıvaoğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA

Milliyet Gazetesi, Güneri Cıvaoğlu, Zincirlikuyu, Teşvikiye, 3-sayfa, Magazin, Güncel, Sanat, Tören, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güneri Cıvaoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:23 Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı, dümeni kilitlenen bir gemi sürüklendi Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı, dümeni kilitlenen bir gemi sürüklendi
16:19 Orta Doğu’daki gerilim tırmanırken Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
15:51 Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül’ün para dolu zarflarını çaldı Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül'ün para dolu zarflarını çaldı
15:26 Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
07:23 İsrail’in İran’a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı
01:00 İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut’ta tıp merkezini bombaladı İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut'ta tıp merkezini bombaladı
23:39 ABD’nin dev bankası çöktü ABD'nin dev bankası çöktü
23:37 Üniversiteden yeni mezun olan genç, yurt binasından atlayarak canına kıydı Üniversiteden yeni mezun olan genç, yurt binasından atlayarak canına kıydı
23:29 Saldırının ardından ilk kez konuşan Serhat Akın, ’3 kurşun yetmiyormuş’ dedi Saldırının ardından ilk kez konuşan Serhat Akın, '3 kurşun yetmiyormuş' dedi
23:26 HSK kararnamesiyle bazı illerde değişen başsavcılara Bakan Tunç’tan mesaj HSK kararnamesiyle bazı illerde değişen başsavcılara Bakan Tunç'tan mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 17:47:37. #1.11#
SON DAKİKA: Güneri Cıvaoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement