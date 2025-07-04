Güneş Enerjili Araç Taşıyıcı İlk Seferini Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Güneş Enerjili Araç Taşıyıcı İlk Seferini Tamamladı

04.07.2025 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yuan Hai Kou, 4.000 aracı Yunanistan'a taşıyarak ilk seferini başarıyla gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- China COSCO Shipping Limited Şirketi, dünyanın en büyük güneş enerjili araç taşıyıcı "Yuan Hai Kou" gemisinin, Çin yapımı 4.000 aracı Çin'den Yunanistan'ın Pire Limanı'na ulaştırarak ilk seferini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Bilim ve Teknoloji gazetesinde cuma günü çıkan habere göre Yuan Hai Kou, 302,8 kilovatlık güneş enerjisi sistemiyle yılda yaklaşık 410.000 kilovat-saat elektrik üretiyor ve yaşam döngüsü boyunca karbon yoğunluğunu geleneksel gemilere kıyasla yüzde 35 oranında azaltıyor.

COSCO Shipping Özelleştirilmiş Taşıyıcılar Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Zhang Wei, "Yuan Hai Kou'nun başarılı ilk seferi, COSCO Shipping'in küresel kanal stratejisinde pratik bir adım olup, denizcilik, limanlar ve lojistiği entegre ederken küresel denizcilik endüstrisinde düşük karbonlu dönüşüm için yeni bir standart belirliyor" dedi.

Toplam 199,9 metre uzunluğa, 68.252 ton brüt tonaja ve 39.069 ton deplasmana sahip olan gemide 8'i sabit ve 4'ü ayarlanabilir olmak üzere 12 araç güvertesi mevcut. 7.000 otomobil kapasitesine eşdeğer taşıma hacmi bulunan gemi, binek araçlardan mühendislik kamyonlarına ve otobüslere kadar geniş bir yelpazede taşıma imkanı sağlıyor.

Çift yakıtlı motorla çalışan gemi, hem sıvılaştırılmış doğalgaz hem de akaryakıt kullanabiliyor. Bu sayede enerji tüketiminde yüzde 20, karbon emisyonlarında ise yüzde 24'ün üzerinde tasarruf sağlanıyor. Örneğin, Çin-Avrupa arasında yapılan bir gidiş-dönüş seferi, emisyonları 2.100 ton azaltıyor.

Gemi, COSCO tarafından geliştirilen özel bir yazılım sistemiyle de donatılmış durumda. Bu sistem, araçların gerçek zamanlı takibini ve yangın uyarılarını mümkün kılarak özellikle yeni enerjili araçların ihracatında güvenliği artırıyor.

Zhang, COSCO Shipping Özelleştirilmiş Taşıyıcılar filosunun bu yıl ocak-mayıs döneminde Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortağı ülkelere 100.000'den fazla araç taşıyarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 173'lük bir artış kaydettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Yunanistan, Denizcilik, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Enerji, Ulaşım, Çevre, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güneş Enerjili Araç Taşıyıcı İlk Seferini Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’den İran’a yönelik yaptırım kararı ABD'den İran'a yönelik yaptırım kararı
Ödemiş Belediye Başkanı Üzümlü’den acil yardım çağrısı: Yangının şehir merkezine inmesi an meselesi Ödemiş Belediye Başkanı Üzümlü'den acil yardım çağrısı: Yangının şehir merkezine inmesi an meselesi
Emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme komisyondan geçti Emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme komisyondan geçti
11 yaşındaki Elif’in ölümüne neden sürücüye 5 yıl hapis cezası 11 yaşındaki Elif'in ölümüne neden sürücüye 5 yıl hapis cezası
Silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaşamını yitirdi Silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaşamını yitirdi
Yüksek gerilim hattına konan karga yangın çıkardı Yüksek gerilim hattına konan karga yangın çıkardı
ABD’li ünlü oyuncu Michael Madsen, hayatını kaybetti ABD'li ünlü oyuncu Michael Madsen, hayatını kaybetti
Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi levyeyle dövdüler Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi levyeyle dövdüler
Rusya, Afganistan yönetimini resmen tanıyan ilk ülke oldu Rusya, Afganistan yönetimini resmen tanıyan ilk ülke oldu
Buca’da Orman Yangını: Tahliye Başladı Buca'da Orman Yangını: Tahliye Başladı
6 yaşındaki çocuk tatil için gittiği kentte hayatını kaybetti 6 yaşındaki çocuk tatil için gittiği kentte hayatını kaybetti

17:10
Manavgat Belediyesi’ne operasyonun detayları Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet
Manavgat Belediyesi'ne operasyonun detayları! Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet
16:13
Gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti
Gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti
15:58
Manavgat Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu Belediye başkanı ve bazı yöneticiler gözaltında
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye başkanı ve bazı yöneticiler gözaltında
15:13
2025-2026 Süper Lig fikstürü çekildi İşte merakla beklenen derbi haftaları
2025-2026 Süper Lig fikstürü çekildi! İşte merakla beklenen derbi haftaları
14:19
Önce eskort, sonra avukat oldular 11 milyonluk vurgun
Önce eskort, sonra avukat oldular! 11 milyonluk vurgun
07:12
Meclis’te 100’ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
Meclis'te 100'ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
01:26
Trump: Putin ile görüşmede Ukrayna’da barış için ilerleme kaydedemedik
Trump: Putin ile görüşmede Ukrayna'da barış için ilerleme kaydedemedik
01:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerine Cumhurbaşkanlığı’na vekalet edecek isim belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanlığı'na vekalet edecek isim belli oldu
00:41
Orman yangınlarına ilişkin iddialara DMM’den net yanıt
Orman yangınlarına ilişkin iddialara DMM'den net yanıt
00:22
Temsilciler Meclisi, Trump’ın ’Büyük Güzel Yasa Tasarısı’nı onayladı
Temsilciler Meclisi, Trump'ın 'Büyük Güzel Yasa Tasarısı'nı onayladı
23:57
İsrail, yine insani yardım almak için bekleyen Filistinlileri vurdu: 16 ölü, 90 yaralı
İsrail, yine insani yardım almak için bekleyen Filistinlileri vurdu: 16 ölü, 90 yaralı
23:33
Trump ve Netanyahu anlaştı Gazze’de ateşkes ilan edilecek
Trump ve Netanyahu anlaştı! Gazze'de ateşkes ilan edilecek
23:03
Aracıyla alevlerin arasından hızla geçti
Aracıyla alevlerin arasından hızla geçti
23:02
Bakan Yumaklı, Buca’daki yangının nedenine isyan etti: Sanki hiç uyarmamışız
Bakan Yumaklı, Buca'daki yangının nedenine isyan etti: Sanki hiç uyarmamışız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 17:35:15. #7.12#
SON DAKİKA: Güneş Enerjili Araç Taşıyıcı İlk Seferini Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.