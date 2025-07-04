Güneş Enerjili Araç Taşıyıcı İlk Seferini Tamamladı

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- China COSCO Shipping Limited Şirketi, dünyanın en büyük güneş enerjili araç taşıyıcı "Yuan Hai Kou" gemisinin, Çin yapımı 4.000 aracı Çin'den Yunanistan'ın Pire Limanı'na ulaştırarak ilk seferini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Bilim ve Teknoloji gazetesinde cuma günü çıkan habere göre Yuan Hai Kou, 302,8 kilovatlık güneş enerjisi sistemiyle yılda yaklaşık 410.000 kilovat-saat elektrik üretiyor ve yaşam döngüsü boyunca karbon yoğunluğunu geleneksel gemilere kıyasla yüzde 35 oranında azaltıyor.

COSCO Shipping Özelleştirilmiş Taşıyıcılar Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Zhang Wei, "Yuan Hai Kou'nun başarılı ilk seferi, COSCO Shipping'in küresel kanal stratejisinde pratik bir adım olup, denizcilik, limanlar ve lojistiği entegre ederken küresel denizcilik endüstrisinde düşük karbonlu dönüşüm için yeni bir standart belirliyor" dedi.

Toplam 199,9 metre uzunluğa, 68.252 ton brüt tonaja ve 39.069 ton deplasmana sahip olan gemide 8'i sabit ve 4'ü ayarlanabilir olmak üzere 12 araç güvertesi mevcut. 7.000 otomobil kapasitesine eşdeğer taşıma hacmi bulunan gemi, binek araçlardan mühendislik kamyonlarına ve otobüslere kadar geniş bir yelpazede taşıma imkanı sağlıyor.

Çift yakıtlı motorla çalışan gemi, hem sıvılaştırılmış doğalgaz hem de akaryakıt kullanabiliyor. Bu sayede enerji tüketiminde yüzde 20, karbon emisyonlarında ise yüzde 24'ün üzerinde tasarruf sağlanıyor. Örneğin, Çin-Avrupa arasında yapılan bir gidiş-dönüş seferi, emisyonları 2.100 ton azaltıyor.

Gemi, COSCO tarafından geliştirilen özel bir yazılım sistemiyle de donatılmış durumda. Bu sistem, araçların gerçek zamanlı takibini ve yangın uyarılarını mümkün kılarak özellikle yeni enerjili araçların ihracatında güvenliği artırıyor.

Zhang, COSCO Shipping Özelleştirilmiş Taşıyıcılar filosunun bu yıl ocak-mayıs döneminde Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortağı ülkelere 100.000'den fazla araç taşıyarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 173'lük bir artış kaydettiğini belirtti.