Güneşhan'dan Futbol Düzenlemesine Eleştiri

15.04.2026 20:05
İsmet Güneşhan, grup liderlerinin elemelere tabi tutulmasını adaletsizlik olarak değerlendirdi.

(ANKARA) - CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Bölgesel Amatör Lig statüsünde gruplarını lider bitiren takımların da eleme sistemine tabi tutulmasını öngören düzenlemeyi eleştirerek, "Bu düzenleme, yalnızca kulüpleri değil, teknik ekipleri ve binlerce taraftarı da doğrudan etkilemektedir. Aylar süren emeğin ve mücadelenin karşılığının belirsizliğe bırakılması, Türk futboluna zarar vermektedir. Grup lideri olan takımlar doğrudan 3. Lig'e yükselmeli ve Play-Off sistemiyle ek kontenjan oluşturulmalıdır" ifadesini kullandı.

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Bölgesel Amatör Lig'de 2025-2026 sezonunda uygulamaya konan ve lider olan takımın da eleme sistemine tabi tutan düzenleme ile ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Futbolda adil rekabetin korunması ve sahada verilen emeğin karşılık bulması, sporun en temel ilkelerindendir. Ancak 2025-2026 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de uygulamaya konulan yeni statü, bu temel ilkeleri açıkça zedelemektedir. Geçmiş yıllarda kendi grubunu birinci tamamlayan takımlar doğrudan bir üst lige yükselme hakkı elde ederken, bugün aynı başarıyı gösteren kulüplerin eleme sistemine tabi tutulması kabul edilemez bir geriye gidiştir. Bir sezon boyunca ortaya konulan istikrarlı performansın elemeye tabi tutulması sahadaki emeği değersizleştirmekte ve sporun doğasına aykırı bir tablo ortaya çıkarmaktadır. Dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan lig sistemlerinde grup liderlerinin doğrudan üst lige yükselmesi esas alınmaktadır. Türkiye'de ise bunun tam tersine bir uygulamaya gidilmesi, hem futbol severler hem de kulüpler nezdinde ciddi bir adaletsizlik algısı yaratmaktadır. Bu düzenleme, yalnızca kulüpleri değil, teknik ekipleri ve binlerce taraftarı da doğrudan etkilemektedir. Aylar süren emeğin ve mücadelenin karşılığının belirsizliğe bırakılması, Türk futboluna zarar vermektedir. Grubunda birinci olan takımın elemelere gönderilmesi adalet değildir ve bu uygulamayı desteklemiyoruz, grup lideri olan takımlar doğrudan 3. Lig'e yükselmeli ve Play-Off sistemiyle ek kontenjan oluşturulmalıdır. Türk futbolunun ihtiyacı olan, emeğin karşılık bulduğu, rekabetin adil olduğu ve herkes için eşit şartların sağlandığı bir lig yapısıdır. Aksi yöndeki uygulamalar sporda güven duygusunu zedelemeye devam edecektir."

Kaynak: ANKA

