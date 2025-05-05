Güneşi Görenler Mesire Alanlarına Akın Etti

Güneşi görenler, soluğu mesire alanlarında aldı

DÜZCE - Uzun zamandır yağışlı ve soğuk geçen günlerin ardından güneşi gören vatandaşlar tabiat ve doğa parklarına akın etti. Düzce merkeze bağlı Aydınpınar Şelalesi, güneşin tadını çıkartmak isteyenlerle doldu taştı.

Düzce çok uzun süredir devam eden yağışlı ve soğuk hava, hafta sonu yerini güneşe bıraktı. Sıcak havanın tadını doğada çıkartmak isteyenler ise milli parkları, tabiat parklarını doldurdu. Kimi ailesi ile temiz hava alıp hafta sonunu değerlendirmek için kimi de şehir dışından gelen misafirlerini ağırlamak için Düzce Merkeze bağlı Aydınpınar Şelalesi tabiat parkına akın etti. Şehir merkezine 10 kilometre mesafede Aydınpınar köyü sınırları içinde bulunan ve işletmeciliğini ise Düzce Belediyesi'nin yaptığı Aydınpınar Şelalesi tabiat parkında çocuklar güneşli havada yeni yeni yeşillenen çimenlerde top oynayarak doğanın tadını çıkarttı. Büyükler ise yaktıkları mangalların başında dumanı soluyarak karınlarını doyurmaya ve tabiatın keyfini sürdü.

Aydınpınar Şelalesine gelen Ziya Can; " Ankara'dan misafirlerimiz vardı. Onları Aydınpınar Şelalesine getirdik. Burası Düzce'nin en güzel şelalelerinden birisi. O nedenle buraya gelerek güneşli havanın tadını çıkartıyoruz. Herkesi bekleriz. Uzun zamandır güneşe hasret kalmıştık. Hasret gideriyoruz. Herkeste buraya gelmiş" dedi.

İstanbul'dan Düzce'ye gelerek suyun ve güneşin tadını çıkartan Kutlu Durmuş isimli tatilci ise; "İstanbul'dan arkadaşımı ziyarete gelmiştik. Birlikte piknik yapalım dedik. Çok güzel hava var. Atmosfer çok güzel. Hava da çok güzel yaza hasret kaldık. Yağmur, soğuk çamur derken güneşe hasret kalmıştık. Güzel oldu. Keyfimize bakıyoruz" diye konuştu.

Tabiatın içinde pikniklerini yapan vatandaşlar ise ağaçların arasında yürüyerek, temiz havayı ciğerlerine çektiler. Bazı çocuklar ise şehir hayatında yapamadıkları haylazlıklarını yaparak ağaçlara tırmandılar. Vatandaşlar güneşin, doğanın tadını Aydınpınar Şelalesinde doyasıya çıkarttılar.