Güney Afrika 3 Yılda 51 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

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CAPE Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, hükümetin gelecek 3 yılda toplamda 51 milyar dolarlık altyapı harcaması planladığını bildirdi.

Ramaphosa, yıllık ulusa sesleniş konuşmasında (SONA), Güney Afrika'nın kısa ve orta vadeli politika planlarını açıkladı.

Hükümetin, gelecek 3 yıl için su, ulaşım, sağlık ve enerji alanındaki altyapı çalışmalarına 51 milyar dolar fon sağlayacağını belirten Ramaphosa, buna kamu iktisadi kuruluşlarının yapacağı 20 milyar dolarlık yatırımın dahil olduğunu söyledi.

Ramaphosa, istihdam yaratma ve yoksulluğu azaltmanın hükümetin stratejik önceliği olduğunu, bunun için siyahi küçük işletme sahiplerine gelecek 5 senede yıllık 1 milyar doların üzerinde finansal destek sağlanacağını ifade etti.

Geçen yıllarda derin bir elektrik krizinin yaşandığı Güney Afrika'da, Mart 2024'ten itibaren 300 günden uzun süre elektrik kesintisi olmadığına dikkati çeken Ramaphosa, "Şebekeye daha fazla yenilenebilir enerji bağlamak için iletim şebekemize özel sektör yatırımı seferber edeceğiz." dedi.

Her yıl Ulusal Meclisin açılışı öncesinde cumhurbaşkanının ülkenin gelecek planlarını açıkladığı ulusa sesleniş konuşması olan SONA, devletin tüm organlarından üst düzey görevlilerin ve ülkede görevli büyükelçilerin katılımıyla yapılıyor.