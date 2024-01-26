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Güney Afrika Adalet Bakanı: İsrail aleyhine alınan karar uluslararası hukuk açısından zafer - Son Dakika
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Güney Afrika Adalet Bakanı: İsrail aleyhine alınan karar uluslararası hukuk açısından zafer

Güney Afrika Adalet Bakanı Ronald Lamola, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine alınan kararın uluslararası hukuk açısından zafer olduğunu belirtti. Bakan Lamola, kararın Gazze halkı, çocukları ve kadınları açısından bir zafer olduğunu vurgulayarak, mahkemenin tedbir kararlarının ateşkesi getireceğine ve İsrail üzerindeki baskıyı genişleteceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, kararın uluslararası topluma ders niteliği taşıdığını ve Filistin'de barışı görmek isteyenler için dönüm noktası olduğunu belirtti.

Güney Afrika Adalet Bakanı: İsrail aleyhine alınan karar uluslararası hukuk açısından zafer
26.01.2024 - 16:59,
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Güney Afrika Adalet Bakanı Ronald Lamola, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine alınan kararın uluslararası hukuk açısından zafer olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Lamola, Güney Afrika devlet televizyonu SABC'ye yaptığı açıklamada, "Divanın kararı, uluslararası hukuk açısından, Gazze halkı, çocukları ve kadınları açısından bir zafer." değerlendirmesinde bulundu.

" Nelson Mandela'nın şu anda mezarında bize gülümsediğine inanıyorum." ifadesini kullanan Bakan Lamola, mahkemenin tedbir kararlarının ateşkesi getireceğine ve İsrail üzerindeki baskıyı genişleteceğine inandığını vurguladı.

Mahkemeye inandıkları prensipler için gittiklerini ve tehditler aldıklarına dikkati çeken Lamola, hükümet üyeleri ve halkın verdiği güçle hareket ettiklerini belirtti.

Lamola, UAD'nin kararının uluslararası topluma ders niteliği taşıdığını ancak hukuk temelinde hareket eden bir toplumun var olabileceğini dile getirdi.

Bakan Lamola, karardan memnun olduklarını, ateşkese hükmedilmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşamadıklarını ifade etti.

Afrika Ulusal Kongresi lideri Fikile Mbalula da kararın Filistin'de barışı görmek isteyenler için dönüm noktası olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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