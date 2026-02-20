Güney Afrika Çin'e Meyve İhracatına Başladı - Son Dakika
Güney Afrika Çin'e Meyve İhracatına Başladı

20.02.2026 13:58
Güney Afrika, Çin'e çekirdekli meyve ihracatını başlatarak tarihi bir ticaret protokolü imzaladı.

CAPE TOWN, 20 Şubat (Xinhua) -- Güney Afrika, yeni yürürlüğe giren ticaret protokolü kapsamında yapılacak erik ve benzeri çekirdekli meyve ihracatının ilk partisini Çin'e gönderdi. Güney Afrika Tarım Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada ihracatın resmen başlaması, ülke açısından "tarihi bir dönüm noktası" olarak değerlendirildi.

Güney Afrika Tarım Bakanı John Steenhuisen ve Çin'in Güney Afrika Büyükelçisi Wu Peng ile birlikte çarşamba günü Freshness First adlı paketleme tesisini ziyaret etti. Cape Town yakınlarındaki Franschhoek'te bulunan tesiste yaklaşık 20.000 kasa yüksek kaliteli çekirdekli meyve Çin'e gönderilmek üzere bekliyordu.

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu sevkiyatla iki ülke arasındaki çekirdekli meyve ticaret protokolünün resmen yürürlüğe girdiği ve bunun Güney Afrika'nın yaprak döken meyve sektöründe dönüşüm sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Etkinlikte yaptığı konuşmada Çin pazarına açılmanın önemine dikkat çeken Steenhuisen, bunu "Güney Afrika'nın ekonomik büyümesi için temel bir gereklilik" diye nitelendirdi.

Açıklamada sevkiyatın geçen yıl imzalanan ve Çin pazarında Güney Afrika ürünlerine gümrüksüz erişim sağlayan ikili ticaret anlaşmasıyla mümkün hale geldiği, bunun da yerel çiftçilerin rekabet gücünü önemli ölçüde artırdığı kaydedildi.

Yıllık yaklaşık 200 milyar ABD doları değerinde tarım ürünü ithal eden Çin'in, bu ürünlerin yaklaşık yüzde 0,4'ünü Güney Afrika'dan ithal ettiği belirtildi. Ayrıca ülkenin, ihracat pazarlarını çeşitlendirip ekonomik büyümeyi artırma çabaları kapsamında an itibarıyla 400 milyon Güney Afrika randı (yaklaşık 24,7 milyon ABD doları) tutarındaki ihracat değerini önümüzdeki 4 yıl içinde iki katına çıkarmayı hedeflediği bildirildi.

Bakanlık, kiraz türü meyvelerin ihracat protokolünde son aşamaya gelindiğini, yaban mersini protokolünün de bu yıl içinde tamamlanmasının beklendiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua

Güney Afrika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

