Güney Afrika'da 23 Nisan etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Güney Afrika'da 23 Nisan etkinlikleri düzenlendi

Güney Afrika\'da 23 Nisan etkinlikleri düzenlendi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Johannesburg ve Cape Town şehirlerinde etkinlikler düzenlendi. Johannesburg Uluslararası Maarif Okulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler oyunlar oynayarak ve şarkılar söyleyerek 23 Nisan'ı kutladı. Cape Town Uluslararası Maarif Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte ise Güney Afrikalı öğrenciler Türkçe şarkı seslendirdi. Ayrıca Cape Town'daki Baphumelele Çocuk Evi'nde restore edilen oyun alanı ve kütüphane açılışı yapıldı.

24.04.2024 01:03  Güncelleme: 01:20
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Johannesburg ve Cape Town şehirlerinde etkinlikler düzenlendi.

Johannesburg Uluslararası Maarif Okulu'nda düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş'la birlikte Büyükelçilik görevlileri, Türk kurumlarının temsilcileri, okulun öğrencileri ve veliler katıldı.

Öğrenciler 23 Nisan'ı oyunlar oynayarak ve şarkılar söyleyerek kutladı.

Açılışı bu yıl gerçekleştirilen Cape Town Uluslararası Maarif Okulu'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ, Başkonsolosluk görevlileri, Cape Town'da yaşayan Türkler, okulun öğrencileri ve veliler de hazır bulundu.

Güney Afrikalı öğrenciler, etkinlikte "Bütün Dünya Buna İnansa" isimli Türkçe şarkıyı seslendirdi.

Ülkedeki 23 Nisan etkinlikleri kapsamında ayrıca Cape Town'un en büyük mahallesi Khayelitsha'daki Baphumelele Çocuk Evi'nde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilen oyun alanı ve kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Burada düzenlenen açılış törenine katılan Başkonsolos Yeşildağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cape Town Uluslararası Maarif Okulu'nda bu yıl ilk kez düzenlenen özel ve anlamlı etkinliğin ardından, Baphumelele Çocuk Evi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Bu yıl da 23 Nisan'ı buradaki Güney Afrikalı çocuklarımızla birlikte kutluyoruz." dedi.

TİKA Pretorya Koordinatörü Abdulkadir Abukan, restorasyonu gerçekleştirilen kütüphane ve oyun alanını, 23 Nisan münasebetiyle buradaki yetim çocuklara armağan ettiklerini belirterek, "Daha önce bu oyun alanı çocuklar için kullanılmaz durumdaydı ve çocukların yaralanmasına sebep oluyordu. Kütüphanenin ise çatısı tamamen yıpranmıştı ve içeri su sızdırıyordu. Burayı tamamen yenileyip, çocuklara kitap ve oyuncaklar hediye ettik." diye konuştu.

Yeni açılan oyun alanında coşkuyla oyunlar oynayan minikler, Türkiye'ye teşekkürlerini danslar eşliğinde sundu.

Kaynak: AA

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