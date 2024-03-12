Güney Afrika'da Binlerce Müslüman Teravih Namazını Eda Etti

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrindeki camilerde binlerce Müslüman ilk teravih namazını eda etti.

Müslümanların yüzde 2'lik bir azınlığı oluşturduğu 60 milyon nüfuslu ülkenin en büyük şehri Johannesburg'taki Houghton Camisinde yüzlerce Müslüman teravih namazını kılmak için saf tuttu.

Ülkedeki Müslümanların büyük bölümünün ikamet ettiği Cape Town ve Durban şehirlerinde de Müslümanlar da yatsı ve teravih namazlarını kılmak için camilere akın etti.

Güney Afrikalı Müslümanlar, başta İsrail'in saldırıları altındaki Filistinliler olmak üzere tüm Müslümanların barış ve huzuru için dua etti.

Ülkedeki en büyük Müslüman kuruluşlardan Cemaat'ül Ulema, hilal görülemediği için ramazanın ilk gününün 12 Mart Salı günü olduğunu duyurmuştu.