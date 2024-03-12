Güney Afrika'da Binlerce Müslüman Teravih Namazını Eda Etti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrindeki camilerde binlerce Müslüman ilk teravih namazını eda etti.
Müslümanların yüzde 2'lik bir azınlığı oluşturduğu 60 milyon nüfuslu ülkenin en büyük şehri Johannesburg'taki Houghton Camisinde yüzlerce Müslüman teravih namazını kılmak için saf tuttu.
Ülkedeki Müslümanların büyük bölümünün ikamet ettiği Cape Town ve Durban şehirlerinde de Müslümanlar da yatsı ve teravih namazlarını kılmak için camilere akın etti.
Güney Afrikalı Müslümanlar, başta İsrail'in saldırıları altındaki Filistinliler olmak üzere tüm Müslümanların barış ve huzuru için dua etti.
Ülkedeki en büyük Müslüman kuruluşlardan Cemaat'ül Ulema, hilal görülemediği için ramazanın ilk gününün 12 Mart Salı günü olduğunu duyurmuştu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan acele kamulaştırma kararıyla, Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nın çevresinde bulunan 190 parsellik tarım arazisi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere kamulaştırıldı. Bu kararın ardından bölgede ağaç kesimi başlamış ve köylüler ile çevrecilerin direnişiyle durdurulmuştu.
Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken yakalanan ehliyetsiz sürücüye, 45 bin 420 lira ceza kesildi.
Çorum'un Gülabibey Mahallesi Sanayi 4. Sokak'ta alacak nedeniyle anlaşmazlık yaşayan A.Y., Y.F., S.E., E.K.G., İ.Ş. ve A.Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.Y. ve Y.F. bıçakla yaralandı. Yaralılar, Hasan Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Zanlılar ise polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edirne'de jandarmanın kontrol noktasından kaçan bir hafif ticari araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarmanın otoyol gişelerindeki kontrol noktasında dur ihtarına uymayan araç, polis ekiplerince takibe alındı. Kapıkule Sınır Kapısı yolunda yaşanan kovalamacanın ardından aracı bırakan sürücü ve 7 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı. Şu anda düzensiz göçmenler ve sürücünün işlemleri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesinde devam ediyor.
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