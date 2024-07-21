Güney Afrika'da Büyük Bir Uyuşturucu Laboratuvarına Baskın: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Güney Afrika'da Büyük Bir Uyuşturucu Laboratuvarına Baskın: 4 Tutuklama

Güney Afrika Polis Teşkilatı, Limpopo eyaletine bağlı Groblersdal'daki bir çiftlikte düzenlediği operasyonda büyük bir yasadışı uyuşturucu laboratuvarına baskın düzenleyerek 4 şüpheliyi tutukladığını duyurdu. Operasyonda, çiftlikte yapılan aramada büyük miktarda kimyasal madde ve 2 milyar rand değerinde kristal meth ele geçirildi.

21.07.2024 12:43
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JOHANNESBURG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Güney Afrika Polis Teşkilatı (SAPS) ülkenin en kuzeyindeki Limpopo eyaletine bağlı Groblersdal'daki bir çiftlikte büyük bir yasadışı uyuşturucu laboratuvarına baskın düzenleyerek 4 şüpheliyi tutukladıklarını duyurdu.

SAPS'den Cumartesi yapılan açıklamada, Cuma günü düzenlenen operasyonda tutuklananlar arasında çiftlik sahibi ve iki Meksika vatandaşının da bulunduğu belirtildi.

Polis teşkilatı, "Çiftlikteki dört yapıda yapılan aramada aseton da dahil olmak üzere yasadışı uyuşturucu üretiminde kullanılan büyük miktarlarda kimyasal maddenin yanı sıra, tahmini piyasa değeri 2 milyar rand (yaklaşık 109 milyon ABD doları) olan kristal meth ele geçirildi" diye belirtti.

Açıklamaya göre Güney Afrika polisi bu yılın başından bu yana 10 gizli uyuşturucu laboratuvarına baskın düzenleyerek 34 kişiyi tutukladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'da Büyük Bir Uyuşturucu Laboratuvarına Baskın: 4 Tutuklama - Son Dakika

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