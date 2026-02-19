Güney Afrika'da Elmas Madeninde Göçük: 5 İşçi Mahsur - Son Dakika
Güney Afrika'da Elmas Madeninde Göçük: 5 İşçi Mahsur

19.02.2026 18:06
Kuzey Cape'deki elmas madeninde meydana gelen göçükte 5 işçi mahsur kaldı, arama kurtarma devam ediyor.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Kuzey Cape eyaletindeki bir elmas madeninde meydana gelen göçükte 5 işçi mahsur kaldı.

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Kuzey Cape'ye bağlı Kimberley şehri yakınlarındaki bir elmas madeni ocağında toprak kayması ve su baskını meydana geldi.

Yaklaşık 800 metre derinlikte mahsur kalan işçiler için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İki koldan yürütülen çalışmalarda, bir ekip ocaktaki suyu tahliye ederken, diğer ekip de işçilerin bulunduğu tahmin edilen noktaya yaşam tüneli açmak için sondaj faaliyeti yürütüyor.

Madeni işleten firmanın Genel Müdürü Howard Marsden, basına yaptığı açıklamada, henüz mahsur kalanlarla bir temas kurulamadığını belirtti.

Ülkenin en büyük işçi sendikası olan Güney Afrika Sendikalar Kongresi'nden (COSATU) yapılan açıklamada, mahsur kalan madencilerin hayatlarından ciddi endişe duyulduğu belirtildi.

Dünyanın en büyük elmas, altın ve platin üreticilerinden biri olan Güney Afrika'da yasal işletilen madenlerde 2025 yılında meydana gelen kazalarda 41 işçi yaşamını yitirmişti.

Öte yandan polisin geçen yıl kaçak madencilikle mücadele kapsamında Stilfontein altın madeninde yürüttüğü operasyonda, kaçak madencilere su ve gıda tedarikini kesmesinin ardından teslim olmamak için direnen 78 madencinin cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Ekonomi, Güncel

