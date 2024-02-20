Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2023'ün son çeyreğinde işsizlik oranının yüzde 32'nin üzerine yükseldiği bildirildi.
Güney Afrika İstatistik Kurumundan (Stats SA) yapılan açıklamaya göre, ülkede işsizlik oranı 2023'ün dördüncü çeyreğinde, aynı yılın bir önceki çeyreğine kıyasla yüzde 0,2 artarak yüzde 32,1'e ulaştı.
Yüksek işsizliğin kronik bir sorun haline geldiği 60 milyon nüfuslu Güney Afrika'da, istihdam edilenlerin sayısı 16,7 milyona gerilerken, işsizlerin sayısı 7,9 milyon kişiye yükseldi.
Genç işsizlik oranı 2023'ün dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artış göstererek yüzde 44,3'e çıktı. Böylece, genç işsizlerin sayısı 2023 sonu itibarıyla 4,7 milyonu buldu.
Öte yandan, bu dönemde siyahi nüfusun işsizlik oranı yüzde 36,1 olarak kaydedilirken, beyaz nüfus için bu oranın yüzde 8,5 olduğu gözlendi.
Son Dakika › Güncel › Güney Afrika'da İşsizlik Oranı Yüzde 32'yi Aştı - Son Dakika
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