Güney Afrika'da Küba'ya Destek Mitingi

18.04.2026 01:07
Güney Afrika'da yapılan mitingde, ABD'nin Küba'ya uyguladığı petrol ambargosu protesto edildi.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, ABD'nin petrol ambargosu uyguladığı Küba'ya destek mitingi düzenlendi.

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, koalisyon hükümetinin en büyük ortağı Afrika Ulusal Kongresi (ANC) ile çok sayıda siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen mitingde, yüzlerce gösterici ABD'nin Johannesburg Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi.

Kübalı muhaliflerin, ABD'nin desteğiyle 1961'de Fidel Castro'yu devirmek için gerçekleştirdiği Domuzlar Körfezi Çıkarması'nın 65. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen mitingde, göstericiler Washington yönetiminin Küba'ya uyguladığı petrol engelini protesto etti.

Göstericiler, Küba halkıyla dayanışma mesajı verdi.

ANC Genel Sekreter Yardımcısı Nomvula Mokonyane, burada yaptığı konuşmada, Küba'nın egemen bir ülke olarak, ABD tarafından zorbalığa maruz kalmadan kendi politikalarını belirleyebilmesi gerektiğini vurguladı.

Mokonyane, ABD'nin petrol engelinin Küba'da açlık veya benzeri nedenlerle can kayıplarına neden olabileceğine işaret ederek, ablukanın kaldırılması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

