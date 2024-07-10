Güney Afrika'da minibüs ve kamyonet çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Güney Afrika'da minibüs ve kamyonet çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika'nın Gauteng eyaletinde Merafong Yerel Belediyesi'nde meydana gelen bir kazada, bir minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 12 öğrenci ve bir şoför olmak üzere toplamda 13 kişi hayatını kaybetti. Kazada 7 kişi ise yaralandı. Yaşanan trajedi sonrasında öğrenci ve personele psikolojik danışmanlık hizmeti verileceği açıklandı.

10.07.2024 16:12
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JOHANNESBURG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Güney Afrika'daki Gauteng eyaletinin Merafong Yerel Belediyesi'nde bir minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 12'si öğrenci ve biri şoför olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetti. Kazada 7 kişi ise yaralandı.

Gauteng eyaleti eğitim, spor, sanat, kültür ve eğlence yürütme konseyi üyesi Matome Chiloane yaptığı açıklamada, Çarşamba sabahı yerel saatle 06: 45 sularında öğrencileri taşıyan bir minibüsün, bir kamyonetin arkadan çarpması sonucu devrilerek alev aldığını söyledi.

Öğrencilerden 11'inin Rocklands İlkokulu'ndan, birinin de Carletonville'deki Laerskool Blyvooruitsig'den olduğunu belirten Chiloane sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu trajik olay karşısında derin bir üzüntü duyuyorum. Çocuklarımızın kaybı toplumumuz için yıkıcı bir darbe oldu. Düşüncelerimiz ve dualarımız ölen ve yaralanan öğrencilerin aileleriyle birlikte. Bu zor zamanda çocuklarımızın ailelerine, arkadaşlarına ve her iki okula en içten taziyelerimizi sunmak istiyoruz. Ayrıca yaralanan tüm öğrencilere acil şifalar diliyoruz."

Chiloane, yaşanan trajedi nedeniyle tüm öğrenci ve personele psikolojik danışmanlık hizmeti verileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'da minibüs ve kamyonet çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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