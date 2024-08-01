Güney Afrika'da Okul Servisi ile Tren Çarpışması: 5 Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Güney Afrika'da Okul Servisi ile Tren Çarpışması: 5 Öğrenci Hayatını Kaybetti

Güney Afrika'nın Mpumalanga eyaletinde bir okul servisi ile trenin çarpışması sonucu 5 öğrenci hayatını kaybetti, 20 öğrenci ise yaralandı. Ulaştırma Bakanlığı, kazanın nedeninin araştırıldığını belirtirken, sürücüleri hemzemin geçitlerde dikkatli olmaya ve trafik kurallarına uymaya çağırdı.

01.08.2024 10:22
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JOHANNESBURG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Güney Afrika'da bir okul servisi ile trenin çarpışması sonucu 5 öğrenci hayatını kaybederken, 20 öğrenci de yaralandı.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bir okul servisi ile bir yük treninin karıştığı kazanın Çarşamba günü öğleden sonra Güney Afrika'nın doğusundaki Mpumalanga eyaletinin Middelburg kentindeki bir hemzemin geçitinde meydana geldiği belirtildi.

Bakanlık, kazada 5 çocuğun hayatını kaybettiğini ve 20 çocuğun da ağır yaralandığını doğruladı.

Emniyet yetkilileri, servis sürücüsünün kazadan sonra olay yerinden kaçtığını, tren sürücüsü ve mürettebatının ise kazadan yara almadan kurtulduğunu söyledi.

Açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Güney Afrika Ulaştırma Bakanı Barbara Creecy, kolluk kuvvetlerini okul taşımacılığını da kapsayan yol güvenliği faaliyetlerini artırmaları çağrısında bulunarak, sürücüleri özellikle hemzemin geçitlerde son derece dikkatli olmaya ve trafik kurallarına sıkı sıkıya uymaya davet etti.

Temmuz ayının başlarında Gauteng eyaletindeki Johannesburg yakınlarında bir minibüsün kamyonla çarpışması sonucu 12'si öğrenci ve biri şoför olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'da Okul Servisi ile Tren Çarpışması: 5 Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Afrika'da Okul Servisi ile Tren Çarpışması: 5 Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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