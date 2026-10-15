Güney Afrika'da seçim öncesi ANC gençlik grubuna saldırıda 4 kişi öldü - Son Dakika
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Güney Afrika'da seçim öncesi ANC gençlik grubuna saldırıda 4 kişi öldü

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Güney Afrika'da 4 Kasım seçimleri öncesinde ANC gençlik grubuna Katlehong'da düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Polise teslim olan bir şüpheli gözaltına alındı, soruşturma Gauteng Siyasi Cinayetler Özel Soruşturma Ekibine devredildi.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 4 Kasım'da yapılacak yerel seçimler öncesinde, koalisyon hükümetinin en büyük ortağı Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) gençlik kolları üyelerinin bulunduğu gruba düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Polis Teşkilatından (SAPS) yapılan açıklamaya göre, Johannesburg'un doğusundaki Ekurhuleni bölgesine bağlı Katlehong'da, daha önce öldürülen ANC'li bir siyasetçi için düzenlenen anma töreninden dönen gruba silahla ateş açıldı.

Saldırıda 21 ve 23 yaşlarındaki 2 kişi olay yerinde, 23 ve 27 yaşlarındaki 2 kişi ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Saldırıda yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Şüpheli teslim oldu

Saldırının ardından polise teslim olan bir şüpheli gözaltına alınırken, cinayet ve cinayete teşebbüs soruşturması Gauteng Siyasi Cinayetler Özel Soruşturma Ekibine devredildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, şüphelinin, eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın MK Partisinin eski Genel Sekreteri Floyd Shivambu tarafından kurulan Afrika Mayibuye Hareketiyle bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Afrika Mayibuye Hareketinden yapılan açıklamada ise şüphelinin, hareketin belediye meclisi adaylarından olduğu iddiaları reddedilerek, söz konusu kişinin hareketin üyesi olup olmadığının araştırıldığı bildirildi.

ANC Gençlik Kolları Gauteng teşkilatından yapılan açıklamada, saldırı kınanarak, sorumluların adalet önüne çıkarılması ve yasa dışı silahlarla mücadele edilmesi çağrısında bulunuldu.

2026'nın ilk 9 ayında siyasi bağlantısından şüphelenilen 45 saldırıda 43 kişi öldü

Anma töreni düzenlenen 51 yaşındaki ANC Kadın Kolları üyesi Jeanette Magugu, ekim ayının başında Katlehong'daki Mandela yerleşim bölgesindeki evinin önünde silahla vurularak öldürülmüştü.

Sınır Aşan Organize Suçlara Karşı Küresel Girişimin (GI-TOC) 2 Ekim'de yayımladığı raporda, Güney Afrika'da 2026'nın ilk 9 ayında siyasi bağlantılı olduğundan şüphelenilen 45 saldırıda 43 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Geçen yılın aynı döneminde 23 kişinin siyasi cinayetlere kurban gittiği belirtilen raporda, 2026'nın ilk 9 ayında kaydedilen ölü sayısının, 2021 yerel seçim yılının tamamındaki 30 ölümü geride bıraktığına dikkati çekildi.

Güney Afrika Yerel Yönetimler Birliği (SALGA) de haziranda Cape Town'da bir belediye meclisi adayının, Gqeberha'da bir meclis üyesinin ve West Rand'da siyasi parti bağlantılı 2 kişinin öldürülmesinin ardından siyasi şiddetin önlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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