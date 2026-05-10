Güney Afrika'da Sel Felaketi

GARDEN ROUTE, 10 Mayıs (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Batı Kap eyaletinin Garden Route Belediyesi'nde sel nedeniyle sular altında kalan yolda ilerleyen kamyon, 8 Mayıs 2026.

Yerel yetkililer Garden Route bölgesinde şiddetli sel, heyelan ve fırtına nedeniyle büyük çaplı hasar meydana geldiğini, olumsuz hava koşulları sebebiyle yerleşim yerleriyle ulaşımın kesildiğini, yolların ulaşıma kapandığını ve kritik altyapının ağır hasar gördüğünü bildirdi.

Garden Route Belediyesi tarafından cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, günlerdir süren aşırı hava koşullarının ardından bölgenin doğu kesimlerinde en az 45 yol trafiğe kapandı. (Fotoğraf: Garden Route Belediyesi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)