Güney Afrika'da son 5 haftada 13 M çiçeği vakası görüldü, hızlı bulaş uyarısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Afrika'da son 5 haftada 13 M çiçeği vakası görüldü, hızlı bulaş uyarısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı, yılbaşından 17 Eylül'e kadar 18 doğrulanmış ve bir muhtemel M çiçeği vakası kaydedildiğini açıkladı. Vakaların 13'ü 13 Ağustos-17 Eylül'de görüldü ve Bakanlık hızlı yerel bulaş uyarısı yaptı. DSÖ desteğiyle sınırlı aşı ve ilaç temin edildi.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 5 haftada 13 M çiçeği vakası tespit edildiği bildirildi.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamaya göre, ülkede yılbaşından 17 Eylül'e kadar 18 doğrulanmış ve bir muhtemel M çiçeği vakası kaydedildi.

Buna göre, vakaların 15'i başta Cape Town şehri olmak üzere Batı Cape eyaletinde, 3 vaka Gauteng, 1 vaka ise KwaZulu-Natal eyaletinde görüldü.

Hızlı yerel bulaşı uyarısı

Öte yandan Bakanlık, toplam vakaların 13'ünün 13 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde kaydedildiğini ve bu durumun virüsün hızlı yerel bulaşına işaret ettiği uyarısında bulundu.

Yaşları 23 ila 50 arasında değişen hastaların 17'sinin erkek, birinin kadın olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) desteğiyle sınırlı miktarda MVA-BN aşısı ve Tecovirimat ilacı temin edildiği, bunların salgının kontrol altına alınması amacıyla kullanılacağı aktarıldı.

M çiçeği virüsü

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre M çiçeği, Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait M çiçeği virüsünün neden olduğu viral bir hastalık.

Hastalığın yaygın belirtileri arasında yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrıları, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar yer alıyor.

M çiçeği virüsü, fare ve sincap gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte bireylerden bulaşabiliyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek, bulaşmanın en önemli nedenleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA
Dünya Sağlık ÖrgütüSağlık BakanlığıGüney AfrikaAğustosSağlıkGüncelEylülDünyaAşıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye Kupası’nda inanılmaz gece İki maçta 20 gol çıktı Türkiye Kupası'nda inanılmaz gece! İki maçta 20 gol çıktı
61 yaşındaki adamın cansız bedeni derede bulundu 61 yaşındaki adamın cansız bedeni derede bulundu
Adıyaman Kahta’da 6. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı Adıyaman Kahta'da 6. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın kurtarılamadı
Eyüpsultan’da yanan otobüste ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlı Seraç hayatını kaybetti Eyüpsultan'da yanan otobüste ağır yaralanan 10 yaşındaki Nazlı Seraç hayatını kaybetti
39 ilde koltuklar değişti Müge Anlı’nın eşine kötü haber 39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber
Emniyette büyük değişim Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi
00:28
Kozinoğlu soruşturmasında 4 şüpheliye işlem Aralarında Uğur da var
Kozinoğlu soruşturmasında 4 şüpheliye işlem! Aralarında Uğur da var
00:23
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi
00:02
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
23:24
Görevden uzaklaştırılan Savcı Uçuk hakkında gözaltı talimatı
Görevden uzaklaştırılan Savcı Uçuk hakkında gözaltı talimatı
23:12
Japonya’nın eski başbakanı sokakta broşür dağıtırken görüntülendi
Japonya'nın eski başbakanı sokakta broşür dağıtırken görüntülendi
22:54
Duma seçimlerinde çevrimiçi oy kullanan Putin’in bilgisayarındaki işletim sisteminin lisanssız olduğu fark edildi
Duma seçimlerinde çevrimiçi oy kullanan Putin'in bilgisayarındaki işletim sisteminin lisanssız olduğu fark edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 00:50:08. #7.12#
SON DAKİKA: Güney Afrika'da son 5 haftada 13 M çiçeği vakası görüldü, hızlı bulaş uyarısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement