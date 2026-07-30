Güney Afrika'dan Göç Konferansı Çağrısı

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika Birliği'nin (AfB) yaklaşan ara dönem değerlendirme toplantısında, göç konusunun gündeme alınmaması kararının ardından "kıta çapında göç konferansı" düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, 2015'te Johannesburg'da gerçekleştirilen 25. AfB Zirvesi'nde alınan Afrika Göç Konferansı düzenlenmesi kararının hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, konferansta göçün barış ve istikrar, ekonomik kalkınma, bölgesel entegrasyon ve demokratik yönetişimle birlikte ele alınması, düzensiz göç ve göçmen karşıtlığına ortak çözümler geliştirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Kıta genelinde göç baskısının arttığına işaret edilen açıklamada, son araştırmalara göre 18-25 yaş aralığındaki her 10 Afrikalıdan yaklaşık 6'sının daha iyi fırsatlar için göç etmeyi düşündüğü, uluslararası göçün ise büyük ölçüde Afrika ülkeleri arasında gerçekleştiği kaydedildi.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, yaptığı açıklamada, "Afrika kökenli göçmenlere ve genel olarak göçmenlere yönelik saldırılar, demokrasimize yapılmış bir hakaret ve anayasamızın insan onuru, sosyal adalet ve temel insan hakları üzerine kurulu bir toplum inşa etme vaadine ihanettir." ifadelerini kullandı.

Lamola, göçmenlere yönelik saldırı, yağma ve yıldırma gibi suçlardan sorumlu kişilerin, hukukun tüm yaptırımlarıyla karşılaşacağının altını çizdi.

160 binden fazla yabancı ülkelerine dönmüştü

Güney Afrika'da yaklaşık 3 milyon göçmen yaşıyor ve bunların büyük bölümünü diğer Afrika ülkelerinin vatandaşları oluşturuyor.

Ülkede, son aylarda düzensiz göç karşıtı gösteriler ile yabancılara yönelik saldırılar yaşanmasının ardından çoğunluğu Zimbabve ve Malavi uyruklu 160 binden fazla yabancı ülkelerine dönmüştü.

Gana, mayısta Güney Afrika'da Afrikalı göçmenlere yönelik saldırıları Afrika Birliği'nin gündemine taşıyarak, konunun üye ülkelerce ele alınmasını talep etmişti.