Güney Afrika'dan İsrail'in Lübnan Saldırılarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Afrika'dan İsrail'in Lübnan Saldırılarına Tepki

07.03.2026 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılardan endişe duyduğunu açıkladı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıların bölgeyi daha da istikrarsızlığa sürüklemesinden derin endişe duyduğunu bildirdi.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Güney Afrika, İsrail'in Lübnan'daki devam eden askeri operasyonlarından endişe duymaktadır. Bu operasyonlar sivil kayıplara, temel altyapının tahrip edilmesine ve toplulukların yerinden edilmesine yol açmıştır. Bu saldırılar, Lübnan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ciddi bir ihlalini oluşturmakta ve bölgeyi daha da istikrarsızlaştırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı güç kullanması ve İran'ın bölge genelinde gerçekleştirdiği misilleme saldırılarıyla Orta Doğu'da yaşanan gerilimin tırmanmasının endişe verici olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu gelişmeler, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabilecek şekilde çatışmayı daha da genişletme riski taşımaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Güney Afrika'nın, tüm tarafları azami ölçüde itidal gösterme ve alınan tüm önlemlerin uluslararası hukuka tamamen uygun olmasını sağlama çağrısı yinelenerek, "Güney Afrika, bu krize askeri bir çözümün olmadığı inancında kararlılığını sürdürmektedir." denildi.

Son olarak açıklamada, Güney Afrika'nın Orta Doğu'da sükunetin yeniden sağlanması ve adil, kalıcı, barışçıl bir çözüme ulaşılması için Birleşmiş Milletler (BM) ile bölgesel ortaklarını desteklemeye hazır olduğu kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'ye yükseldiğini, 798 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güney Afrika, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'dan İsrail'in Lübnan Saldırılarına Tepki - Son Dakika

Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
ABD ve İsrail’in Tahran’ı vurduğu anlar kamerada ABD ve İsrail'in Tahran'ı vurduğu anlar kamerada
Genç polisi öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler Genç polisi öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
Beyaz Saray’dan ABD’nin İran saldırılarına “GTA“ montajlı video paylaşımı Beyaz Saray'dan ABD'nin İran saldırılarına "GTA" montajlı video paylaşımı
Ateş açtılar 2 Suriye askeri hayatını kaybetti Ateş açtılar! 2 Suriye askeri hayatını kaybetti

18:54
Irak’ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
Irak'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
18:27
Aylardır beklenen gün geldi çattı İşte dev derbinin ilk 11’leri
Aylardır beklenen gün geldi çattı! İşte dev derbinin ilk 11'leri
18:14
Trump: Kartelleri ortadan kaldırmak için koalisyon kurduk, 17 ülke katıldı
Trump: Kartelleri ortadan kaldırmak için koalisyon kurduk, 17 ülke katıldı
18:00
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
17:23
Lübnan’da can kaybı 294’e yükseldi
Lübnan'da can kaybı 294'e yükseldi
16:58
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 19:37:46. #7.12#
SON DAKİKA: Güney Afrika'dan İsrail'in Lübnan Saldırılarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.