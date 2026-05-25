Güney Afrika'dan Türkiye'ye Soykırım Dava Desteği

25.05.2026 11:56
Güney Afrika, Türkiye'nin İsrail'e karşı UAD'de açılan soykırım davasına desteğini vurguladı.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, Türkiye'nin, İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan soykırım davasına desteğinin "çok net" olduğunu belirtti.

Lamola, Kruger Ulusal Parkı'nda düzenlenen Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, AA muhabirine, İsrail'e karşı açılan soykırım davasının gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güney Afrika'nın, uluslararası hukukun aşınmasını engellemeyi amaçlayan ve "Lahey Grubu" olarak adlandırılan yapının başkanlığını yürüttüğünü belirterek, "Türkiye dahil birçok ülke, davada Güney Afrika'ya katılmış durumda." dedi.

Lamola, dava konusunda Türkiye ile koordineli şekilde hareket ettiklerine değinerek, "Türkiye ile yakın çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye, davaya desteğini çok net biçimde ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika'nın, İsrail'in mart ayında Mahkemeye sunduğu cevap dilekçesini incelemeyi sürdürdüğünü aktaran Lamola, "Dolayısıyla davanın mahkeme süreçleri içerisinde kendi dinamiğini kazanmasını bekliyoruz ve biz de süreci takip etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açmıştı.

Güney Afrika, Gazze'deki insani durumun aciliyet teşkil etmesi nedeniyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini talep etmişti.

Divan, 26 Ocak, 28 Mart ve 24 Mayıs 2024 tarihlerinde üç ayrı tedbir kararı almıştı.

Bu kararlarda İsrail'in, Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için gerekli tüm önlemleri alması, İsrail ordusunun soykırım fiillerini engelleyecek tedbirleri ivedilikle uygulaması, özellikle Refah'taki soykırım tehlikesi yaratabilecek askeri operasyonları sonlandırması ve aldığı tedbirleri düzenli olarak Divan'a raporlaması istenmişti.

İsrail, iki kez süre uzatımı talep ettikten sonra 12 Mart'ta yanıt dilekçesini divana sunmuştu.

Türkiye, İspanya, Hollanda, İrlanda, Kolombiya, Meksika, Şili, Bolivya, Küba, Belize, Brezilya, Komorlar ve Namibya ile davaya müdahil olan ülkeler arasında yer alıyor.

Davanın yazılı aşaması sürerken, nihai kararın birkaç yıl içerisinde çıkması bekleniyor.

Öte yandan UAD'nin kararları bağlayıcı olsa da doğrudan yaptırım mekanizması bulunmuyor.

Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Özel’den “Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak“ sorusuna net yanıt
