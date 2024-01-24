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Güney Afrika, İsrail aleyhine açılan soykırım davasında temsilci olarak görevlendirildi - Son Dakika
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Güney Afrika, İsrail aleyhine açılan soykırım davasında temsilci olarak görevlendirildi

Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine açılan 'soykırım' davasında kararın açıklanacağı gün, Güney Afrika Cumhuriyeti'ni Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor temsil edecek. Güney Afrika, İsrail'i 'soykırım yapmamaya, soykırımı önlemeye ve soykırımın faillerini cezalandırmaya' zorlamak için geçici tedbir uygulanmasını talep ediyor.

Güney Afrika, İsrail aleyhine açılan soykırım davasında temsilci olarak görevlendirildi
24.01.2024 - 21:53,
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Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında kararın açıklanacağı gün, Güney Afrika Cumhuriyeti'ni Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor temsil edecek.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Sözcüsü Clayson Monyela, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Bakan Pandor'un Lahey'e giderek, karar günü Güney Afrika'yı temsil edeceğini duyurdu.

İsrail'e karşı sert açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Pandor, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM), Filistin'de kadınların, yaşlıların ve çocukların öldürülmesinden sorumlu olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tutuklama çağrısı yapmıştı.

UAD, Güney Afrika'nın 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını cuma günü açıklayacağını duyurmuştu.

Güney Afrika hangi tedbirleri talep etti?

Güney Afrika, Divan'dan, İsrail'i "soykırım yapmamaya, soykırımı önlemeye ve soykırımın faillerini cezalandırmaya" zorlamak için geçici tedbir uygulanmasını istiyor.

Bu tür geçici tedbirler, dava süreci devam ederken durumun daha da kötüleşmesini önlemeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda Güney Afrika, Divan'dan, İsrail'in;

1- Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurmasına,

2- Kontrolü altındaki herhangi bir grup tarafından, Gazze'deki herhangi bir askeri operasyonu ilerletecek adımlar atmamasına,

3- Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri almasına,

4- Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesi kapsamına giren her türlü eylemden kaçınmasına,

5- Yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişiminin sağlamasına,

6- Soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atmasına,

7- Soykırımın delillerini muhafaza etmesine ve bu amaçla gelen uluslararası görevliler ve diğer yetkililerin Gazze'ye erişimini engellememesine,

8- Verilen tedbirleri uyguladığına ilişkin Divan'a düzenli rapor sunmasına,

9- Davayı zorlaştıracak veya uzatacak eylemlerden kaçınmasına hükmetmesini istiyor.

Kaynak: AA
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