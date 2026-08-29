Güney Afrika, İsrail'e Soykırım Davası Açtı - Son Dakika
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Güney Afrika, İsrail'e Soykırım Davası Açtı

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Güney Afrika, İsrail'in UAD kararlarına uymadığını belirterek soykırım davası açtı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı soykırım davasında, İsrail'in Divanın geçici tedbir kararlarına uymadığına ilişkin kapsamlı bir dosya sundu.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dosyanın, UAD'nin İç Yargısal Uygulamasına İlişkin Kararı'nın 11. maddesi kapsamında sunulduğu, söz konusu düzenlemenin ilgili ???????komiteye, tarafların geçici tedbirlerin uygulanmasına ilişkin sunduğu bilgileri inceleme görevi verildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Sözde 'ateşkesin' ilan edilmesinden bu yana İsrail ordusu tarafından her gün ortalama bir Filistinli çocuk öldürüldü." ifadesi kullanılırken, Gazze'de hayatta kalan Filistinlilerin daha fazla travmaya maruz kaldığı, giderek daralan bir alana sıkıştırıldığı ve dayanılması güç yaşam koşullarına tabi tutulduğu belirtildi.

İsrail'in UAD kararlarına uymadığı vurgulandı

Divanın İsrail hakkında verdiği geçici tedbir kararlarının bağlayıcı olduğu vurgulanan açıklamada, "Ne yazık ki İsrail, söz konusu kararlara uymamıştır." yorumunda bulunuldu.

Güney Afrika'nın, İsrail'in Divanın kararlarına tam ve derhal uymasını sağlamak amacıyla kendisine açık olan bütün yolları kullanmaya devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, Güney Afrika'nın daha önce de İsrail'in UAD kararlarına uymasının sağlanması için BM Güvenlik Konseyine kanıt dosyaları, 2025'te ise Gazze'deki açlığa ilişkin dosyaları BM Genel Kurulu ve ECOSOC'a sunduğu hatırlatıldı.

İsrail'in yaklaşık üç yıldır Gazze'ye saldırılarında on binlerce kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olduğuna işaret edilen açıklamada, Filistinlilerin yerinden edildiği, keyfi gözaltı ve kötü muameleye maruz kaldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in, eylemlerine ilişkin kayıt oluşmasını engellemek için yerel gazetecileri öldürdüğü, yabancı gazeteciler ile BM soruşturma organlarının Gazze'ye girişini engellediği ifade edildi.

UAD'nin geçici tedbirlerinin, Filistinlilerin Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki haklarını korumanın yanı sıra nihai karar öncesi bu hakların ortadan kaldırılmasını önlemeyi amaçladığı belirtilerek "İsrail'in Divan tarafından verilen geçici tedbir kararlarına uymaması, bu tedbirlerin koruyucu işlevini zayıflatmakta ve Filistinli grubun daha fazla tahrip edilmesine yol açmaktadır." ifadesine yer verildi.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında dava açmıştı.

Güney Afrika, Gazze'deki insani durumun aciliyet teşkil etmesi nedeniyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini talep etmişti.

Divan, 26 Ocak, 28 Mart ve 24 Mayıs 2024 tarihlerinde üç ayrı tedbir kararı almıştı.

Bu kararlarda İsrail'in, Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için gerekli tüm önlemleri alması, İsrail ordusunun soykırım fiillerini engelleyecek tedbirleri ivedilikle uygulaması, özellikle Refah'taki soykırım tehlikesi oluşturabilecek askeri operasyonları sonlandırması ve aldığı tedbirleri düzenli olarak Divan'a raporlaması istenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika, İsrail'e Soykırım Davası Açtı - Son Dakika

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