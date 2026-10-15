Güney Afrika, Kızıldeniz saldırılarını kınadı, Yemen'de kapsayıcı siyasi süreç istedi

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, Kızıldeniz bölgesinde ve Suudi Arabistan'a yönelik son saldırılardan ciddi endişe duyduğunu belirterek, Yemen'deki çatışmaların sona erdirilmesi için kapsayıcı bir siyasi süreç başlatılması çağrısında bulundu.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, özellikle Babulmendeb Boğazı ve çevresinde artan saldırıların bölgesel istikrarı tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Güney Afrika, uluslararası hukukun yerleşik ilkeleri doğrultusunda sivillere ve sivil altyapıya yönelik her türlü saldırıyı kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Saldırılarda hayatını kaybedenler için taziyelerin iletildiği açıklamada, Suudi Arabistan ve komşu ülkelerin egemenliği ile toprak bütünlüğünü tehdit eden eylemlerden endişe duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, taraflara azami itidal çağrısında bulunuldu.

Yemen'de kalıcı çözüm için Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde yürütülecek müzakerelerin önemine işaret edilen açıklamada, "Güney Afrika, çatışmaların kapsamlı biçimde sona erdirilmesi amacıyla kapsayıcı bir siyasi sürecin başlatılması çağrısında bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Mekke ve Medine ile bağlantılı bölgeler dahil dini öneme sahip mekanlara yönelik saldırılardan endişe duyulduğu vurgulanarak, Kızıldeniz ile Babulmendeb ve Hürmüz boğazlarında seyrüsefer güvenliğinin korunması gerektiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu (GACA), Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 10 Ekim'de düzenlenen Husi saldırısında farklı uyruklardan 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 300'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.