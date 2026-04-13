Güney Afrika'nın G20 Akreditasyonu Reddedildi

13.04.2026 22:58
ABD, Güney Afrika Maliye Bakanı'nın G20 toplantısına akreditasyon başvurusunu reddetti.

CAPE Güney Afrika ile ABD arasında son dönemde yaşanan diplomatik gerilim, Washington yönetiminin G20 toplantısına katılmak isteyen Maliye Bakanı Enoch Godongwana'nın akreditasyon başvurusunu reddetmesiyle yeni bir boyuta taşındı.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Genel Direktörü Zane Dangor, basına yaptığı açıklamada, Bakan Godongwana liderliğindeki heyetin 16 Nisan'da Washington'da düzenlenecek G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katılım için yaptığı akreditasyon başvurusunun ev sahibi ülke ABD tarafından reddedilmesini "kural ihlali" olarak nitelendirdi.

Dangor, Güney Afrika'nın daimi üye statüsünün, tüm üst düzey bakanlar görüşmelerinde masada yer almasını gerektirdiğini vurgulayarak, "G20 toplantısına katılamamamız, G20 kurallarının ihlalidir çünkü biz G20'nin misafir ülkesi değil tam üyesiyiz." dedi.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, hem Godongwana'nın hem de Güney Afrika Merkez Bankası Başkanı Lesetja Kganyago'nun, bu hafta düzenlenecek G20 Maliye Bakanları toplantısına katılamayacağı doğrulandı.

ABD-Güney Afrika diplomatik gerilimi

İki ülke arasındaki ilişkilerde, Şubat 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Afrika'da beyaz çiftçilere yönelik "soykırım" yapıldığı ve topraklarına el konulduğu yönündeki sert iddialarının ardından başlayan gerilim, ertesi ay Güney Afrika'nın Washington Büyükelçisi Ebrahim Rasool'un sınır dışı edilmesiyle kopma noktasına gelmişti.

Güney Afrika'nın G20 üyesi olmaması gerektiğini belirtip, zirveye ev sahipliği yapmasını "tam bir rezalet" olarak nitelendiren Trump, geçen yıl Johannesburg'da düzenlenen zirveye katılmamıştı ve zirvede ABD temsilcisi de yer almamıştı.

ABD, boykot ettiği zirvede sonuç bildirisinin yayımlanmasına da karşı çıkmıştı. ABD yönetimi, ayrıca Güney Afrika'nın G20 gündemine yerleştirdiği iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye geçişin finansmanı ve iklim kaynaklı afetlere hazırlık gibi başlıklara da itiraz etmişti.

Diplomatik baskılara karşın Pretorya yönetiminin çabaları sonucu, G20 liderleri normalde zirvenin sonunda yayımlanan bildiriyi, ilk oturumda kabul etmişti.

Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'nde dönem başkanlığı devir teslim töreni de ABD'den uygun seviyede katılım olmadığı gerekçesiyle yapılmamıştı.

Son olarak Mart 2026'da Washington yönetiminin yoğun baskı ve boykot tehdidi neticesinde, Fransa G7 Zirvesi'ne katılması için Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'ya sunduğu daveti geri çekmişti.

Kaynak: AA

