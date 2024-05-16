Güney Afrika Parlamentosu, Elektrik Reformu Yasa Tasarısını Kabul Etti

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CAPE Son yıllarda derin bir elektrik krizinin yaşandığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde parlamento, elektrik reformuna ilişkin yasa tasarısını kabul etti.

Genel seçimlere 13 gün kala, iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) sunduğu ve ana muhalefet partisi Demokratik İttifak'ın (DA) da desteklediği "ulusal elektrik piyasasını özel sektör rekabetine açma" konulu yasa tasarısı parlamentoda görüşüldü.

Görüşmenin sonucunda tasarı kabul edildi.

Tasarı, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'ya gönderildi.

Eskom'un tekeline son verecek

Tasarı kapsamında, hali hazırda ulusal elektrik firması Eskom'un tekelindeki elektrik piyasasını özel sektörün erişimine açarak rekabetçi bir ortam oluşturulması hedefleniyor.

Bu tasarı, elektrik arz eden özel firmaların, Eskom'dan bağımsız şekilde, tüketici ile anlaşmak suretiyle kendi tarifelerini uygulayabilmesini sağlıyor.

Ulusal elektrik tedarikinin Eskom'dan ayrılarak, Güney Afrika Ulusal İletişim Şirketi (NTCSA) bünyesine devredilmesini amaçlayan tasarı, ESKOM'un özel elektrik üreticisi firmalardan elektrik satın almasının önünü açıyor.

Güney Afrika Sendikalar Kongresi'nden (COSATU) yapılan açıklamada, bu tasarının ESKOM'un özelleştirilmesinin önünü açtığına dikkati çekilerek, ayrıca fiyatların yükselmesine sebep olabileceği belirtildi.

Güney Afrika basınında, bu tasarının 30 yıllık ANC iktidarının son yıllarda gerçekleştirdiği en önemli ekonomi hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Tasarının, 29 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimlere günler kala kabul edilmesi dikkati çekiyor.

Seçim anketleri, ANC'nin tarihinde ilk kez yüzde 50'nin altında kalabileceğini öngörüyor.