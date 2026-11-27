İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NAZA belgeselini izleyenler, bu yapıtın İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın kanıtı niteliğinde olduğunu bildirdi.

NAZA belgeseli, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde izleyiciyle buluştu.

Belgeselin gösteriminin ardından izleyiciler görüş ve duygularını AA muhabiriyle paylaştı.

Güney Afrika'nın BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zaheer Laher, belgeselin son derece duygusal olduğunu dile getirdi.

NAZA'nın, Gazze'de yaşananlara dair örnekleri oldukça ayrıntılı biçimde gözler önüne serdiğini ve Gazze'deki vahşeti ortaya koyduğunu söyleyen Laher, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) mensuplarıyla yapılan görüşmeler ise oldukça çarpıcı. Bu görüşmeler, bazı sivilleri öldürmeye yönelik bir niyetin varlığını açığa çıkarıyor." dedi.

Laher, Gazze'deki soykırım konusunun, Soykırım Sözleşmesi'ne taraf bir devlet olan Güney Afrika tarafından gündeme getirildiğini anımsatarak, İsrail'in, söz konusu sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanına (UAD) bir dava taşıdıklarını belirtti.

Bunun sadece Güney Afrika'nın veya davaya katılan diğer devletlerin bir iddiası olmadığının altını çizen Laher, "Çeşitli insan hakları kuruluşları, uluslararası örgütler ve İsrailli sivil toplum kuruluşları da İsrail hükümetinin Gazze'de yaptıklarının bir soykırım olduğuna işaret etti. İzlediğimiz belgesel, yaşananlara dair bu örneklerden bazılarını gözler önüne seriyor." diye konuştu.

Laher, başvurdukları uluslararası hukuki yollar aracılığıyla sonuç almayı umduklarını ve bu süreçlerin sonunda İsrail'in Gazze'de gerçekten bir soykırım işlediğinin kanıtlanacağını ümit ettiklerini aktardı.

Ülkelerin kendilerine "Belgesel neden BM'de gösteriliyor?" diye sorması gerektiğini vurgulayan Laher, "Belgeselin burada gösterilmesinin nedeninin, nihayetinde sorumluluğun bizlere, yani BM Şartı'nı imzalamış olan BM üyesi devletlere düşmesidir. Bizler, Soykırım Sözleşmesi'nin ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi dahil pek çok uluslararası antlaşmanın tarafıyız. Harekete geçmeliyiz. Bunlar sadece ölü kağıt parçaları değil, içlerinde yer alan ifadelerin hayata geçirilmesi gereken belgelerdir. Eylemlerimizle, bu tür vahşetlerden sorumlu olanların hesap vermesini sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

"Kendilerine IDF adını veren yapı, hiçbir şekilde savunma gerçekleştirmiyor"

BM Cenevre Ofisi'nde Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) Başkanı ve BM Cenevre Ofisinde kıdemli muhabir olarak görev yapan Dina Abi Saab, yaşananlar karşısında söyleyecek söz bulamadığını dile getirdi.

Ülkesi Lübnan'ın güneyindeki saldırıları bildiğini ve bunlara bizzat tanık olduğunu söyleyen Saab, Cenevre'de görev yapan gazeteciler olarak, Gazze'de yaşananları, çok uzun süredir devam eden soykırımı yakından takip ettiklerini belirtti.

Saab, belgeselde kararları kimlerin aldığını, hangi programları kullandıklarını ve işin perde arkasını gördüklerini vurgulayarak, yapay zekanın, Gazze'deki insanlara yönelik saldırılarda çok büyük bir rol oynadığını kaydetti.

Buradaki zihniyeti çok daha iyi anladıklarını aktaran Saab, "Ayrıca belgeselde gördüğümüz üzere, kendilerine IDF adını veren yapının psikolojisini de kavrıyoruz. Oysa bu yapı, hiçbir şekilde savunma gerçekleştirmiyor. Aksine işgal ediyor, öldürüyor ve sivillere karşı soykırım işliyor. Kendi ifadeleriyle de doğruladıkları üzere, tüm bunlar kasıtlı olarak yapıldı." dedi.

Saab, belgeselin Gazze'de soykırımın işlendiğine yönelik bir kanıt olduğunu, İsrailli askerlerin bunu kendilerinin de itiraf ettiğini vurguladı.

İzleyicilerden Tunuslu Sophia Aissa, belgeselin oldukça duygusal olduğunu söyledi.

Özellikle son bölümün yaşananların gerçek resmini, Gazze'deki gerçekliği ve bu ailenin içinde bulunduğu durumu gözler önüne serdiği için çok etkileyici olduğunu dile getiren Aissa, gerçeklik ile İsrailli askerlerin sahip olduğu inançlar arasında büyük bir kopukluk olduğunu ifade etti.

Aissa, "(İsrailli askerler) Belgesel boyunca sivillerin pek de dikkate alınmadığını, hatta kayıplar arasında çok sayıda sivilin bulunduğunu açıkça ifade ediyorlar. Sivillerin öleceğini biliyorlardı, sivil bölgeleri hedef alıyorlardı. Bence belgesel, Filistinlilere yönelik açık hedef gözetilerek bir soykırımın yaşandığını kanıtlıyor." diye konuştu.

"Bence herkes izlemeli"

İspanyol Angela Chacon ise belgeselin etkisiyle kendilerini oldukça sarsılmış hissettiklerini ve özellikle son bölümde gerçekten çok ağır görüntülerin olduğunu söyledi.

Belgeselin genel anlamda oldukça öğretici olduğunu kaydeden Chacon, "(İsrailli askerlerin) Kullandıkları sistemler hakkında çok şey öğrendim. Ayrıca her iki tarafın bakış açısını görmek de gerçekten ilginçti. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim; bizzat soykırımı gerçekleştirenlerin bile bunun bir soykırım olduğunu kabul ettiği durumda, bazı devletlerin ya da kişilerin bu durumu soykırım olarak tanımaması bana oldukça tuhaf geliyor. Bence herkes izlemeli. Gerçekten gözlerimi açtı." ifadelerini kullandı.