Güney Afrika ve Almanya'dan Siyasi Diyalog Anlaşması

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti ile Almanya, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında düzenli üst düzey siyasi diyalog mekanizması kurulması konusunda anlaştı.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, ülkesine resmi ziyarette bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ikili görüşme yaptı.

İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lamola, iki ülke arasında siyasi temasların kurumsal ve düzenli hale getirileceğini belirtti.

Lamola, "Bakanlıklarımız arasında düzenli üst düzey siyasi diyaloğu kurumsallaştırma konusunda anlaştık. Amacımız, bu tür temasların zaman zaman gerçekleştirilen görüşmeler olmaktan çıkıp ortaklığımızın kalıcı bir unsuru haline gelmesini sağlamaktır." dedi.

Almanya'nın Güney Afrika'nın Avrupa'daki en önemli ticaret ortağı olduğunu ifade eden Lamola, görüşmede ticaret ve yatırımların genişletilmesi, kritik ham maddelerde işbirliği, batarya değer zinciri, adil enerji dönüşümü ve mesleki eğitimin ele alındığını aktardı.

Lamola, Gazze'deki insani durumdan derin endişe duyduklarını Alman mevkidaşına ilettiğini bildirerek, şunları söyledi:

"Ateşkesin tam olarak uygulanması, insani yardımların engelsiz biçimde ulaştırılması ve iki devletli çözüme götürecek güvenilir bir siyasi sürecin başlatılması çağrısında bulunuyoruz."