Güney Afrika ve Almanya'dan Stratejik Ortaklık

13.04.2026 20:35
İki ülke, ikili ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine çıkararak işbirliğini derinleştirdi.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti ile Almanya, ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltme konusunda mutabakata vardı.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Ronald Lamola ve Alman mevkidaşı Johann Wadephul'un katılımıyla Alman-Güney Afrika İkili Ulusal Komisyonu'nun (BNC) 12. toplantısı Berlin'de gerçekleştirildi.

Lamola ve Wadephul, ikili işbirliği, çok taraflılık ve Birleşmiş Milletler (BM) reformu ile Orta Doğu, Avrupa ve Afrika'da barış ve güvenlik konularında istişarelerinin ardından, sekiz farklı çalışma grubunun somut çıktılarının bir araya getirildiği "Alman-Güney Afrika Ortak Eylem Planı"nı imzaladı.

Plan kapsamda iki ülke, küresel güvenlikten siber dış politikaya kadar uzanan geniş bir yelpazede üst düzey diyalog ve işbirliğini derinleştirmek amacıyla ikili ilişkilerin resmen stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi kararı aldı.

Bu çerçevede Almanya, Güney Afrika'nın iklim hedeflerini desteklemek amacıyla Adil Enerji Geçiş Ortaklığı (JETP) kapsamında 200 milyon avroluk yeni kredi ve teknik işbirliği desteği sağlayarak yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandıracak.

Almanya ve AB, Güney Afrika'da yeşil hidrojen ve batarya değer zincirlerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilecek programlar kapsamında 270 milyon avroyu aşan yeni bir finansman ve işbirliği paketi sunacak.

İki ülke, kritik ham madde projelerini ve aşı üretimini destekleyerek bölgesel sağlık ve ekonomi güvenliğini güçlendirirken, yapay zeka ile kuantum gibi ileri teknolojilerde ortaklıklarını derinleştirmeyi amaçlıyor.

Plan kapsamında, enerji ve ulaştırma altyapısındaki yatırım engellerinin kaldırılıp ticaretin canlandırılması ve G20 çatısı altında Afrika genelinde sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

