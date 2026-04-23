Güney Afrika'ya 2 Milyon Doz Şap Aşısı Ulaştı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Afrika'ya 2 Milyon Doz Şap Aşısı Ulaştı

23.04.2026 00:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika, Türkiye'den sipariş edilen 2 milyon doz şap aşısının ülkeye ulaştığını açıkladı.

CAPE Güney Afrika Tarım Bakanı John Steenhuisen, şap hastalığıyla mücadele kapsamında Türkiye'den sipariş edilen 2 milyon doz aşının ülkeye ulaştığını bildirdi.

Steenhuisen, basına yaptığı açıklamada, Türkiye'den sipariş edilen 6 milyon doz şap aşısının ilk partisi olan 2 milyon dozun bu hafta itibarıyla eyaletlere dağıtılacağını duyurdu.

İstikrarlı bir tedarik sağlamak için uluslararası piyasada mevcut olan tüm uyumlu aşıları temin etmeye çalıştıklarını belirten Steenhuisen, Arjantin'den sipariş edilen 5 milyon doz aşı sevkiyatı için Güney Afrika Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (SAHPRA) onay beklediklerini ifade etti.

Steenhuisen, "Ulusal hayvan varlığını aşılayarak Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) tarafından 'aşılı şap hastalığından ari ülke' statüsünü elde etmeyi hedefliyoruz. Bu da onlarca yıldır şap hastalığı nedeniyle kapalı olan kırmızı et ihracat pazarlarına yeniden erişim sağlayacak." dedi.

Güney Afrika'da şap salgını

Güney Afrika hükümeti, ülke genelinde görülen şap salgını nedeniyle şubat ayında "ulusal afet durumu" ilan etmişti.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Şubat 2027'ye kadar toplam 14 milyon büyükbaş hayvanın aşılanması için 28 milyon doz aşıya ihtiyaç duyulduğunu bildirmişti.

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 Nisan itibarıyla ülke genelinde 1317 vaka kaydedildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Şap hastalığı, sığır, koyun ve keçi gibi çift tırnaklı hayvanlarda yüksek ateş ile ağız ve tırnaklarda yaralarla görülen, hızla yayılması ve ciddi verim kayıplarına yol açması nedeniyle hayvancılık ekonomisini tehdit eden viral bir enfeksiyon olarak biliniyor.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul saldırganının annesi neden tutuklandı Savcılıktan açıklama var Okul saldırganının annesi neden tutuklandı? Savcılıktan açıklama var
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Hürmüz’de el konulan gemiden çıkanlar Trump’ı rahatsız etti Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi

23:51
Okan Buruk: Eğer hatalı biri varsa, o isim...
Okan Buruk: Eğer hatalı biri varsa, o isim...
23:34
’’Biliyorduk’’ diyen Volkan Demirel, Galatasaray’ın zayıf karnını açıkladı
''Biliyorduk'' diyen Volkan Demirel, Galatasaray'ın zayıf karnını açıkladı
23:31
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis’ten geçti
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis'ten geçti
23:07
TBMM’de kabul edildi Memur kadınların doğum izni artırılıyor
TBMM'de kabul edildi! Memur kadınların doğum izni artırılıyor
22:07
Japonya’nın Iwate eyaletinde orman yangını
Japonya'nın Iwate eyaletinde orman yangını
22:06
Sincan’da öğrenci tabancayla okula geldi
Sincan'da öğrenci tabancayla okula geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 00:45:14. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.