Güney Afrika'da silahlı saldırıda 12 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Afrika'da silahlı saldırıda 12 kişi öldü

Güney Afrika\'da silahlı saldırıda 12 kişi öldü
10.06.2026 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bir kaçak yerleşim yerine düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, en az 9 kişi yaralandı. Polis, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini ve 10'dan fazla şüphelinin olay yerinden kaçtığını açıkladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

Polis Sözcüsü Dimakatso Nevhuhlwi, basına yaptığı açıklamada, Johannesburg'un Cleveland bölgesindeki Jumpers adlı kaçak yerleşim yerinde saldırı düzenlendiğini söyledi.

12 KİŞİ ÖLDÜ

Nevhuhlwi, saldırıda 3'ü kadın 11 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 erkeğin de daha sonra yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Olayda yaralanan en az 9 kişinin çevredeki sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığını dile getiren Nevhuhlwi, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

10 SALDIRGAN PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Nevhuhlwi, ilk belirlemelere göre 10'dan fazla şüphelinin Cleveland'daki bir benzin istasyonu yakınında beyaz bir minibüsten indiğinin tespit edildiğini belirtti. Şüphelilerin yerleşim yerine iki ayrı noktadan girerek bölge sakinlerine ateş açtığına işaret eden Nevhuhlwi, saldırganların daha sonra aynı araçla olay yerinden kaçtığını kaydetti.

Kaynak: AA

Johannesburg, Güney Afrika, Güvenlik, 3. Sayfa, Saldırı, Güncel, Polis, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da silahlı saldırıda 12 kişi öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te tekstil fabrikasında yangın Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası’nda görev alamayacak Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak
Diyarbakır’da termometreler 40 dereceye yaklaştı Diyarbakır'da termometreler 40 dereceye yaklaştı
Ukrayna’da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçti Ukrayna'da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD alarmda 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü ABD alarmda! 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü
Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu

10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10:19
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
09:57
Fatoş Pınar Türker’den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
Fatoş Pınar Türker'den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
09:52
Altında düşüşün dibi neresi Yeni tahmin geldi
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
08:28
BYD, Türkiye’deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 10:37:17. #.0.4#
SON DAKİKA: Güney Afrika'da silahlı saldırıda 12 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.