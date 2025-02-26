Güney Afrikalı Askerler KDC'den Tahliye Edildi - Son Dakika
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Güney Afrikalı Askerler KDC'den Tahliye Edildi

Güney Afrika, KDC'de yaralanan askerleri tahliye etti, 4'ü yoğun bakımda, 58'i özel müdahale bekliyor.

26.02.2025 00:17
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) hükümet güçleriyle çatışan isyancı grupların saldırılarında yaralanan Güney Afrikalı askerleri tahliye ediyor.

Güney Afrika ordusundan yapılan açıklamada, KDC'de Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Misyonuna yönelik saldırılarda yaralanan Güney Afrikalı askerlerden yoğun bakım ve özel tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyanların başarıyla ülkeye getirildiği belirtildi.

Açıklamada, yaralı diğer askerlerin bu hafta içinde ülkelerine dönecekleri ifade edilirken, yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, KDC'den tahliye edilen askerlerden 4'ü yoğun bakımda tedavi altına alındı, 58 asker ise özel tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyuyor.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılın başından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

M23'ün 23-27 Ocak tarihlerinde SADC Misyonuna saldırılarında 14 Güney Afrikalı ve 3 Malavili asker yaşamını yitirmişti.

Bölgedeki birçok köy ve kasabayı kontrol altına alan M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmişti.

M23'ün ateşkes ilan etmesi üzerine KDC hükümeti, "isyancıların tek taraflı ateşkes ilanının yanıltıcı propaganda" olduğunu savunarak çatışmaların sürdüğünü duyurmuştu.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrikalı Askerler KDC'den Tahliye Edildi - Son Dakika

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