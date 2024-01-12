Güney Avustralya\'nın Çin İhracatı Rekor Seviyeye Ulaştı

KANBERRA, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin ile ticaretteki artışın etkisiyle Güney Avustralya'nın ihracatı rekor seviyeye ulaştı.

Eyalet yönetimi tarafından Cuma günü yayımlanan veriler, Güney Avustralya'nın ihracat hacminin 2023'ün Kasım ayı sonuna kadar olan dönemde, bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 17,9 milyar Avustralya dolarına (12 milyar ABD doları) ulaştığını ortaya koydu. Bu, 12 aylık bir dönem için de rekor bir seviyeyi temsil ediyor.

Çin, 12 aylık dönemde Güney Avustralya'nın en büyük ihracat pazarı oldu. Bu süre zarfında Güney Avustralya'dan Çin'e yapılan ihracatın değeri 3,2 milyar Avustralya dolarına (2,14 milyar ABD doları) ulaşarak toplam ihracatın yüzde 17,8'ini oluşturdu. Bu, 2022'nin Kasım ayı sonuna kadar olan 12 aylık dönemde elde edilen 2,19 milyar Avustralya dolarına (1,46 milyar ABD doları) kıyasla yüzde 46'lık bir artış anlamına geliyor.

Hükümet verilerine göre, Kasım 2023'e kadar olan dönemde Güney Avustralya'dan Çin'e yönelik arpa ihracatı 218 milyon Avustralya doları (146,1 milyon ABD doları) olarak kaydedilirken, bu rakam Ekim 2023'e kadar olan dönemde 111 milyon Avustralya doları (74,4 milyon ABD doları) seviyesindeydi.