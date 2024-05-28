Güney Çin Denizi'nde Barış ve İstikrar İçin İşbirliği Önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Çin Denizi'nde Barış ve İstikrar İçin İşbirliği Önemli

Güney Çin Denizi\'nde Barış ve İstikrar İçin İşbirliği Önemli

Kamboçya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Genel Direktörü Kin Phea, Güney Çin Denizi'ndeki son gelişmelere ilişkin bir köşe yazısı kaleme aldı. Phea, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyelerinin bölgesel istikrara öncelik vermesi ve dış bağlantılardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ASEAN-Çin çerçevesinde diplomatik müzakerelerin barışçıl şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Güney Çin Denizi meselesinin çözümünde serbest ticaret ve bölgesel ekonomik entegrasyonun teşvik edilmesinin kritik olduğunu belirtti. Phea, Çin ile ASEAN arasındaki dostane ilişkilerin Güney Çin Denizi meselesinin gölgesinde kalmaması gerektiğini vurgulayarak, barış ve işbirliğine dayalı ilişkilerin muhafaza edilmesi gerektiğini ifade etti.

28.05.2024 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kin Phea

Kamboçya Kraliyet Akademisi'ne bağlı düşünce kuruluşu Kamboçya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Genel Direktörü Kin Phea, Güney Çin Denizi'ndeki son gelişmelere ilişkin bir köşe yazısı kaleme aldı. Kin Phea yazısında şu ifadeleri kullandı:

Güney Çin Denizi basit çözümleri bulunmayan karmaşık bir mesele olup, yapısı itibarıyla meselenin kendisini de aşan büyüklükteki çarpıtmalara maruz kalıyor. Yaklaşımları farklılık arz eden Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyelerinin kolektif şekilde bölgesel istikrara öncelik vermesi ise asli önem taşıyor.

Dahası, gerilimleri daha da tırmandırabilecek dış bağlantılardan kaçınılması gerekiyor. Bu husus, ilgili diplomatik müzakerelerde de öncelik arz ediyor. Bölge dışındaki ülkelerin meseleye müdahale etmemesi, sorumsuz açıklama ya da provokasyonlarda bulunmaması ve doğrudan ya da dolayı olarak meseleye dahil olmaması şart.

Güney Çin Denizi meselesi, ASEAN-Çin çerçevesi kapsamında diplomatik müzakereler yoluyla barışçıl şekilde ele alınabilir.

Ekim 2023'te düzenlenen 26. ASEAN-Çin Zirvesi'nde iki taraf, Güney Çin Denizi'nde Etkin ve Esaslı Davranış Kurallarının Erken Tarihte Sonuçlandırılmasının Hızlandırılmasına ilişkin Kılavuz İlkeleri'ni kabul etti. Bu kılavuz ilkeler, anlaşmanın sonuçlandırılması için bir zaman çizelgesi ve ele alınacak kilit önemdeki konular listesi de dahil olmak üzere davranış kuralları müzakerelerine yönelik bir yol haritası belirledi.

Öte yandan Filipinler, Güney Çin Denizi konusunda ABD ve Japonya gibi dış ülkelerle yakın ilişkiler içine girdi. Bu ülkeler hiçbir barışçıl çözümü tercih etmedikleri gibi yapıcı bir rol de oynamıyor. Bu ülkeler sorunu daha da büyütmeye, hatta daha da çetrefilli hale getirmeye çalışıyor.

ABD ve müttefikleri, Çin'in yükselişini durdurmaya ve Çin'i kontrol altına alıp etrafını sarmaya çalışıyor. Bu durum ise Soğuk Savaş'ın geri dönüşünü çağrıştırıyor.

Bölgede istikrar için güçlü bir saik yaratacak serbest ticaret ve bölgesel ekonomik entegrasyonun teşvik edilmesi kritik önem taşıyor.

Çin ile ASEAN ve Çin ile münferit ASEAN üye devletleri arasındaki genel anlamda dostane ve artan düzeyde yakın ilişkilerin, Güney Çin Denizi meselesinin gölgesinde kalmaması gerekiyor.

Güney Çin Denizi'nde barış, güvenlik ve istikrarın sürdürülmesinin yanı sıra Çin ile ASEAN arasında işbirliğine dayalı iyi ilişkilerin ve karşılıklı fayda sağlayan kapsamlı stratejik ortaklığın tüm bölge için ürettiği devasa faydanın muhafaza edilmesi konusunda kararlı olmalıyız.

Savaş kazanma kabiliyetimizi güçlendirmeye çalışmak yerine barış için hazırlık yapmalıyız. Barışı kazanma kabiliyetimizi güçlendirmeliyiz. Barışa ihtiyacımız var, çünkü ekonomik kalkınma açısından barış son derece önemli. Barış olmazsa ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek oldukça zor. Dünyadaki çeşitli deneyimlerden anladığımız üzere savaş her zaman ekonomik kalkınmanın düşmanı olagelmiştir. Savaş, insanlığın refahına düşmandır.

Bu makalede dile getirilen görüşler yazara ait olup, Xinhua Haber Ajansı'nın görüşlerini yansıtması gerekmemektedir.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Güneydoğu Asya, Kamboçya, Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Çin Denizi'nde Barış ve İstikrar İçin İşbirliği Önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:37 Olcay Kılavuz Bahçeli’nin danışmanlık görevinden alındı Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı
20:02 MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye’de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek
19:00 Bakan Tekin’den, Kocaeli’de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu hayata geçireceğiz Bakan Tekin'den, Kocaeli'de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayata geçireceğiz
18:21 Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
17:13 Malatya Valiliği’nden 112’yi gereksiz meşgul edenlere ceza Malatya Valiliği'nden 112'yi gereksiz meşgul edenlere ceza
21:01 Her futbolcu bunu yapmaz Ghezzal’dan şampiyonluk için büyük fedakarlık Her futbolcu bunu yapmaz! Ghezzal'dan şampiyonluk için büyük fedakarlık
20:21 Carlo Ancelotti, Real Madrid’den başka takım çalıştırmayacak Carlo Ancelotti, Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacak
19:02 Lig bitti, göndermeler bitmedi Kaan Ayhan’dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı
18:36 Aynı gruptayız Çekya’nın EURO 2024 kadrosu belli oldu Aynı gruptayız! Çekya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu
18:08 Yusuf Yazıcı’dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
17:26 Birleşik Kamu İş, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne dava açtı: Memurların hakkı kısıtlanıyor Birleşik Kamu İş, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne dava açtı: Memurların hakkı kısıtlanıyor
17:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’te görüştü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 21:29:53. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Çin Denizi'nde Barış ve İstikrar İçin İşbirliği Önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement