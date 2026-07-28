Güney Çin Denizi'nde Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
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Güney Çin Denizi'nde Kurtarma Operasyonu

Güney Çin Denizi\'nde Kurtarma Operasyonu
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Vietnam gemisi Khoi Nguyen 18'den 48 kişi kurtarıldı, arama çalışmaları devam ediyor.

HANOİ, 28 Temmuz (Xinhua) -- Güney Çin Denizi'nde batan Vietnam bandıralı Khoi Nguyen 18 adlı gemiden kurtarılan 48 kişinin ülkelerine dönüş süreci başladı.

Yerel Voice of Vietnam gazetesinin salı günü Vietnam Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, arama kurtarma operasyonunda pazartesi itibarıyla 48 kişi kurtarıldı.

Bakanlık, Çin tarafından kurtarılan ve tıbbi müdahaleleri yapılan tüm mürettebatın Vietnam makamlarınca teslim alındığını bildirdi.

Habere göre Vietnamlı yetkililer, kayıp kişileri bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

62 kişi taşıyan Vietnam gemisi, Güney Çin Denizi'nde Nansha Adaları sularındaki Yongshu Resifi yakınlarında elverişsiz hava koşulları altında seyir halindeyken batmıştı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Denizcilik, Vietnam, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Çin Denizi'nde Kurtarma Operasyonu - Son Dakika

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