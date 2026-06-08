Güney Kafkasya, Enerji ve Ulaşımda Ana Koridor - Son Dakika
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Güney Kafkasya, Enerji ve Ulaşımda Ana Koridor

08.06.2026 16:54
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Bayramov, Rusya-Ukrayna savaşı ve İran gerginliğine rağmen Güney Kafkasya'nın istikrarını vurguladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, bir tarafta Rusya-Ukrayna savaşı diğer tarafta İran çevresindeki askeri gerilim sürerken Avrupa ile Asya arasındaki hava ulaşımının büyük bölümünün Güney Kafkasya üzerinden gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Bu, bölgede istikrar ve huzurun hakim olmasının sonucudur." dedi.

Bayramov, Çırağan Sarayı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili'nin katılımıyla yapılan 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu'da ve Gazze'de kalıcı barışın sağlanmasının önemine işaret eden Bayramov, İran çevresinde yaşanan gelişmelerin de üç ülkeyi etkilediğini söyledi.

Bayramov, "Diplomatik ve siyasi yollara üstünlük verilmeli, uluslararası hukuka riayet edilmelidir. Ateşkesin sağlanması ve ardından kalıcı barışın tesis edilmesi tüm bölge açısından en önemli konulardan biridir." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki işbirliği gündeminin oldukça geniş olduğunu belirten Bayramov, üç dost ve komşu ülke arasında yürütülen projeler ve faaliyetler konusunda düzenli istişarelerin önem taşıdığını kaydetti.

Küresel sorunların ortak çabalarla çözülebileceğini vurgulayan Bayramov, "Küresel nitelikteki birçok sorunu hiçbir ülke tek başına çözemez. Bu nedenle koordineli şekilde hareket etmek ve ortak bir pozisyon sergilemek son derece önemlidir." dedi.

Bayramov, üçlü işbirliği mekanizmasının bugüne kadar somut sonuçlar verdiğine işaret ederek, "Bu format bugüne kadar sonuç verdi ve bundan sonra da faydasını görmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgesel çatışmalar ve küresel güvenlik sorunları karşısında Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın uluslararası hukuka dayalı bir yaklaşım sergilediğini belirten Bayramov, üç ülkenin uluslararası platformlarda çatışmaların sona erdirilmesi için çaba gösterdiğini söyledi.

Çatışmaların enerji güvenliği, tedarik zincirleri ve ulaştırma hatları üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu ifade eden Bayramov, birçok ülkenin enerji kaynaklarına erişimde zorluk yaşadığını dile getirdi.

Bayramov, Rusya-Ukrayna savaşı ve İran çevresindeki askeri gerilimlere rağmen Avrupa ile Asya arasındaki hava ulaşımının önemli bölümünün Güney Kafkasya üzerinden gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Bir tarafta Rusya-Ukrayna savaşı diğer tarafta İran çevresindeki askeri gerilim sürerken Avrupa ile Asya arasındaki hava ulaşımının büyük bölümü Güney Kafkasya üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu, bölgede istikrar ve huzurun hakim olmasının sonucudur." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla yürütülen enerji ve ulaştırma projelerinin kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Bayramov, bu projelerin yalnızca üç ülkeye değil, geniş bir coğrafyadaki birçok ülkenin enerji ve tedarik güvenliğine katkı sağladığını kaydetti.

Bayramov, Güney Gaz Koridoru aracılığıyla Azerbaycan gazının 16 ülkeye ulaştırıldığını belirterek, "Bu, söz konusu ülkeler için enerji güvenliği anlamına geliyor." dedi.

Son yıllarda ulaştırma ve transit taşımacılık alanında da önemli gelişmeler yaşandığına değinen Bayramov, Avrupa ile Asya arasındaki güzergahın bugün "en güvenilir koridorlardan biri" olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Bayramov, koridorun kapasitesinin artırılması ve daha geniş imkanlar sunması amacıyla çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kafkasya, Enerji ve Ulaşımda Ana Koridor - Son Dakika

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