Güney Kıbrıs Seçimlerinde Aşırı Sağ ve AKEL'in Yükselişi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kıbrıs Seçimlerinde Aşırı Sağ ve AKEL'in Yükselişi

25.05.2026 22:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kıbrıs'ta yapılan seçimlerde aşırı sağ ve İsrail karşıtı partiler ön plana çıkarken, Hristodulidis desteklediği partilerin barajı geçememesinden dolayı üzüntü duydu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) dün yapılan Temsilciler Meclisi seçimi, İsrail karşıtı partiler ile aşırı sağın yükselişiyle sonuçlanırken, Rum lider Nikos Hristodulidis'in kendisini destekleyen 2 partinin barajı geçememesine üzüldüğü bildirildi.

İsrail'in "GKRY'yi arka bahçesi haline getirdiği" yönündeki eleştirileriyle ön plana çıkan Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) 2011'den beri her seçimde yaşadığı oy düşüşünü tersine çevirmeyi başararak, geçen seçimde aldığı yüzde 22,3'lük oy oranını bu seçimde yüzde 23,9'a çıkardı.

Rum basını, AKEL'in geçen seçimde de çıkardığı 15 milletvekili sayısını korumasına rağmen oy oranındaki artışı kayda değer olarak nitelendirdi.

GKRY'nin 56 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde İsrail karşıtı açıklamaları ile tanınan sosyal medya içerik üreticisi Fidias Panayiotou'nun Doğrudan Demokrasi Kıbrıs Partisi yüzde 5,4 oy oranıyla 4 sandalye kazandı.

Panayiotou, son dönemde İsraillilerin GKRY'de konut alımına oldukça sert eleştiriler getirdiği için partisi "İsrail karşıtı" olarak nitelendiriliyor.

ELAM sandalye sayısını 2 katına çıkardı

GKRY seçimlerinde 2021'de Meclis'e 4 milletvekili sokan aşırı sağcı Ulusal Halk Cephesi (ELAM), yüzde 10,9'luk oy oranıyla sandalye sayısını 8'e çıkardı.

Kıbrıs'ın doğrudan Yunanistan'a bağlanmasını isteyen ve federasyon görüşmelerini eleştiren ELAM Cephesi'nin başarısının 2028'deki cumhurbaşkanlığı seçimini etkileyebileceği iddia ediliyor.

Annan Planı Referandumu'nu destekleyen Demokratik Seferberlik Partisinin (DİSİ) yüzde 27,1'lik oy oranıyla birinci olmasına rağmen aşırı sağın yükselişinin Rum sağını kökten değiştirebileceği ihtimalleri, hem GKRY hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) basınında tartışılıyor.

Sonuçlar, Hristodulidis'i mutlu etmedi

Meclis seçiminde DİSİ haricindeki merkez sağ partilerin ciddi oy kayıpları, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'i memnun etmedi.

Cyprus Times'de yayımlanan haberde, Hristodulidis, kendisini destekleyen Demokratik Uyum (DİPA) ve Sosyal Demokrasi Hareketinin (EDEK) yeni Meclis'te olmayı hak etmelerine rağmen barajı geçemediklerine dikkati çekerek, her iki partinin de yalnızca birkaç yüz oy farkıyla parlamento dışında kaldığını ifade etti.

Kaynak: AA

Güney Kıbrıs, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kıbrıs Seçimlerinde Aşırı Sağ ve AKEL'in Yükselişi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
Aksaray’da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı Aksaray'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi
Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Adana’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

22:15
Maldini ve Hakan Safi buluştu Leao’dan sürpriz bir yorum geldi
Maldini ve Hakan Safi buluştu! Leao'dan sürpriz bir yorum geldi
21:55
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
21:53
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin büyük aşkı: Strahinja Pavlovic
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin büyük aşkı: Strahinja Pavlovic
21:32
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı
21:24
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira
Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira
20:28
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız’dan manidar paylaşım
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 22:50:31. #7.12#
SON DAKİKA: Güney Kıbrıs Seçimlerinde Aşırı Sağ ve AKEL'in Yükselişi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.