Eski Güney Kıbrıs Ulaştırma Bakanı'na 'Altın Pasaport' Skandalı Kapsamında Suçlamalar - Son Dakika
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Eski Güney Kıbrıs Ulaştırma Bakanı'na 'Altın Pasaport' Skandalı Kapsamında Suçlamalar

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde eski Ulaştırma Bakanı Marios Demetriades, 'Altın Pasaport' skandalı nedeniyle yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama suçlamaları ile karşı karşıya. Demetriades hakkında 50'den fazla suçlama içeren bir dava açıldı. Eski Bakan, suçlamaları reddederek, kendisinin günah keçisi olarak hedef alındığını belirtti. 'Altın Pasaport' uygulaması, Avrupa Birliği'nin baskıları sonucu 2020 yılında kaldırılmıştı.

03.09.2024 01:46
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Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY), eski Ulaştırma Bakanı Marios Demetriades'e, "Altın Pasaport" skandalı kapsamında yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama suçlamaları yöneltildi.

Cyprus Mail Gazetesi'nin haberine göre, eski Bakan Demetriades hakkında Güney Lefkoşa Bölge Mahkemesinde dava açıldı.

Eski GKRY lideri Nicos Anastasiades hükümetinde Ulaştırma Bakanı olan Demetriades, "Altın Pasaport" skandalı kapsamında rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlanıyor.

Philenews sitesinin haberine göre, Demetriades ayrıca vatandaşlık işlemlerinin onaylanması prosedürüne müdahale etmekle sorumlu tutuluyor.

Demetriades hakkında hazırlanan iddianamede 2'si tüzel 10 kişiye yönelik 50'den fazla suçlama yer alıyor. Suçlananlar arasında Demetriades'in babası ve 2 kardeşi de yer alıyor.

Demetriades, suçlamaları reddetti

Eski Bakan Demetriades, yaptığı yazılı açıklamada, hedef gösterilmesinin kendisini günah keçisi olarak kullanmak amacıyla önceden belirlendiğini belirterek, "Gerçeği çarpıtmak ve beni mahkemeye çıkarmak için yanlış iddialar ve kötü niyetli suçlamalar yapıldı." ifadesini kullandı.

Üç yıl boyunca tüm siyasi kararlarının, kişisel, ailevi ve mesleki hayatının kapsamlı bir şekilde kontrol edildiğini ve hiçbir kusur bulunamadığını savunan Demetriades, "Sonunda gerçeğin ve adaletin her zaman galip geleceğini bilerek adalete mutlak güven duyuyorum." açıklamasını yaptı.

Avrupa Birliği'nin (AB) GKRY ve Malta'ya "Altın Pasaport" sattıkları gerekçesiyle yaptıkları baskılar sonucu Güney Kıbrıs bu uygulamayı 2020'de kaldırmıştı.

GKRY, 2020'den bu yana 1000'den fazla "Altın Pasaport"u, çeşitli aralıklarla, Bakanlar Kurulu kararıyla iptal etmişti.

AB'nin girişimleri sonucunda Malta, Rusya- Ukrayna savaşı üzerine 2022'de Rusya ve Belarus vatandaşlarının, yatırım veya finansman karşılığında ikamet ve vatandaşlık programını, ikinci bir duyuruya kadar askıya aldığını açıklamıştı.

"Altın Pasaport"

AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları, Birliğin serbest ticaret, gümrük imkanları ve serbest dolaşım haklarından faydalanmak üzere para vererek edindiği pasaportlar, "Altın Pasaport" olarak nitelendiriliyor.

GKRY'de yolsuzluk iddialarına da sebep olduğu için 2020'de "Altın Pasaport" uygulaması durdu fakat bundan önce 3 bine yakını Rus vatandaşı olmak üzere 6 bin kişinin Rumlardan pasaport aldığı belirlendi.

Güney Kıbrıs'ın pasaportlarının üçte birlik kısmının ise kriterleri karşılayamayan yabancılara verildiği ortaya çıkmıştı.

Rum yönetiminin, 2016'da Malezya'daki bir yolsuzluk soruşturması nedeniyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan iş insanı Low Taek Jho'ya, Başpiskopos 2. Hrisostomos'un 300 bin avro karşılığında yazdığı referans mektubuyla pasaport sağlaması ağır eleştirilere ve yolsuzluk soruşturmalarına neden olmuştu.

AB, GKRY ve Malta'yı,"Altın Pasaport" uygulamasını sistematik gelire dönüştürdükleri ve sorunlu iş insanlarına pasaport sağladıkları gerekçesiyle sıkça uyararak eleştiriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski Güney Kıbrıs Ulaştırma Bakanı'na 'Altın Pasaport' Skandalı Kapsamında Suçlamalar - Son Dakika

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