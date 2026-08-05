Güney Kore, ABD ile Nükleer Denizaltı Üretimi için İstişarelere Başlıyor

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, ABD ile nükleer enerjiyle çalışan denizaltıların üretimi için gerekli şartların sağlanması amacıyla istişarelerin önünü açmayı hedeflediklerini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile politika toplantısında Hyun, ABD ile nükleer enerjiyle çalışan denizaltı konusundaki işbirliğine ilişkin hedeflerini paylaştı.

Hyun, nükleer enerjiyle çalışan denizaltıların üretimi için gerekli şartların sağlanması amacıyla "istişarelerin önünü açacaklarını" ifade etti.

Güney Kore ve ABD ittifakının gemi üretimi gibi "stratejik alanlarda güçlendirilmesi" için çalışmalar yürüteceğini bildiren Hyun, Washington yönetimi ile ekonomi ve ticaret alanında yakın işbirliği yapacaklarını kaydetti.

Hyun, Kuzey Kore ile "barışçıl şekilde birlikte var olma" yollarının araştırılacağını dile getirerek Pyongyang yönetimi ile diyaloğun yeniden başlatılması için Washington ile çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Bakan Hyun, G7, NATO ve ASEAN ile diplomatik ilişkilerin derinleştirilmesinin hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, 29 Ekim 2025'te ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede imzalanan anlaşma kapsamında ABD'nin Güney Kore'nin nükleer enerjiyle çalışan denizaltı geliştirme planına onay verdiğini belirtmişti.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, nükleer enerjili denizaltılar konusunda işbirliğine yönelik bağımsız anlaşma yapılması için ABD ile çalışma düzeyindeki görüşmelerin 2026'da başlamasının beklendiğini açıklamıştı.