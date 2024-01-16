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Güney Kore, ABD liderliğindeki denizaltı tatbikatına katılacak - Son Dakika
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Güney Kore, ABD liderliğindeki denizaltı tatbikatına katılacak

Güney Kore Deniz Kuvvetleri, ABD önderliğindeki 'Deniz Ejderhası' tatbikatına katılacak. Tatbikatta denizaltı tehditlerine karşı kabiliyetlerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Tatbikata Hindistan, Avustralya ve Japonya da katılacak ve birlikler denizaltıların tespiti ve takibi ile elde edilen verileri paylaşacak.

Güney Kore, ABD liderliğindeki denizaltı tatbikatına katılacak
16.01.2024 - 09:55,
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Güney Kore, Guam açıklarında ABD liderliğindeki çok uluslu denizaltı tatbikatına katılacak.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, donanmanın denizaltı tehditlerine karşı kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla ABD önderliğindeki "Deniz Ejderhası" (Sea Dragon) tatbikatına katılacağını bildirildi.

Açıklamada, Guam açıklarında düzenlenecek tatbikatta 40 Deniz Kuvvetleri personeli ile bir P-3 deniz devriye uçağının görevlendirileceği kaydedildi.

Tatbikata Hindistan, Avustralya ve Japonya'nın da katılacağı belirtilen açıklamada, tatbikatın birlikleri denizaltıların tespiti ve takibi ile elde edilen verileri katılımcı ülkelerle paylaşma konusunda eğiteceği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Güney Kore birliklerinin, Guam'daki 1950-1953 Kore Savaşı gazileri anıtını ziyaret edeceği ifade edildi.

Kaynak: AA
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