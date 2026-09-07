Güney Kore, ABD ve Japonya 5 gün sürecek Freedom Edge tatbikatını başlattı - Son Dakika
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Güney Kore, ABD ve Japonya 5 gün sürecek Freedom Edge tatbikatını başlattı

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Güney Kore, ABD ve Japonya, Jeju Adası açıklarında 5 gün sürecek 'Freedom Edge' ortak askeri tatbikatını başlattı. Tatbikat, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı caydırıcılığı güçlendirmeyi hedefliyor.

Güney Kore, ABD ve Japonya arasında 5 gün sürecek "Freedom Edge" ortak askeri tatbikatı başladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından askeri tatbikata ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Güney Kore, ABD ve Japonya arasında Güney Kore'nin Jeju Adası açıklarındaki uluslararası sularda düzenlenen "Freedom Edge" askeri tatbikatının başladığı duyuruldu.

Üç ülkenin deniz, hava ve siber dahil çeşitli alanlarda operasyonel yeteneklerini ve ortak müdahale kapasitelerini geliştirmek için bu tatbikatı düzenlediği belirtilen açıklamada, tatbikata üç ülkenin silahlı kuvvetlerine ait önemli deniz ve hava unsurlarının katılacağı bildirildi.

Açıklamada, 5 gün sürecek tatbikatın Kuzey Kore'nin "nükleer ve füze tehditlerine karşı" üç ülkenin caydırıcılık ve müdahale kapasitelerini güçlendirmeyi hedeflediği vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 Ağustos'ta, hem çok maliyetli olmasını hem de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi ilişkilerini gerekçe göstererek Güney Kore ile ortak askeri tatbikatların "önemli ölçüde" azaltılması talimatı vermesinden sonra tatbikatın düzenlenmesi dikkati çekti.

Öte yandan Kuzey Kore hükümeti de 31 Ağustos'ta ABD, Japonya ve Güney Kore arasındaki üçlü askeri tatbikatı "hava casusluğu" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore, ABD ve Japonya 5 gün sürecek Freedom Edge tatbikatını başlattı - Son Dakika

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