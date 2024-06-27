Güney Kore, ABD ve Japonya Ortak Askeri Tatbikata Başladı - Son Dakika
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Güney Kore, ABD ve Japonya Ortak Askeri Tatbikata Başladı

Güney Kore, ABD ve Japonya Ortak Askeri Tatbikata Başladı

Güney Kore, ABD ve Japonya'nın, Kore Yarımadası dahil Hint-Pasifik'te barış ve istikrarın korunması amacıyla çoklu alanlarda ortak askeri tatbikata başladığı bildirildi. Tatbikatın 3 gün sürmesi planlanıyor ve Jeju Adası açıklarında gerçekleştiriliyor. Tatbikatta Amerika'nın USS Theodore Roosevelt uçak gemisi dahil çeşitli savaş gemileri ve hava araçları yer alıyor. Tatbikatla, üç ülkenin işbirliğinin güçlendirilmesi ve Kore Yarımadası dahil Hint-Pasifik'te barış ve istikrarın korunması hedefleniyor.

27.06.2024 11:23
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Güney Kore, ABD ve Japonya'nın, "işbirliğini güçlendirmek ve Kore Yarımadası dahil Hint-Pasifik'te barış ve istikrarın korunması" amacıyla çoklu alanlarda ortak askeri tatbikata başladığı bildirildi.

Yonhap'ın Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, askeri tatbikatın 3 gün sürmesi planlanıyor.

Ülkenin güneyindeki Jeju Adası açıklarında Güney Kore, ABD ve Japonya'nın katılımıyla düzenlenen tatbikatta Amerika'nın USS Theodore Roosevelt uçak gemisi dahil çeşitli savaş gemileri ve hava araçları yer alıyor.

Balistik füze ve hava savunması, arama kurtarma gibi çeşitli alanlara odaklanılacağı ifade edilen tatbikatla, "üç ülkenin işbirliğini güçlendirmesi ve Kore Yarımadası dahil Hint-Pasifik'te barış ve istikrarın korunması" hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore, ABD ve Japonya Ortak Askeri Tatbikata Başladı - Son Dakika

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