Güney Kore, ABD ve Japonya Ortak Hava Tatbikatı Düzenledi

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SEUL, 4 Kasım (Xinhua) -- Güney Kore, ABD ve Japonya, ABD'nin stratejik bombardıman uçağının da katılımıyla ortak hava tatbikatı düzenledi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre üç taraflı tatbikat pazar günü Güney Kore'nin güneyinde bulunan Jeju adasının doğusundaki sularda gerçekleştirildi. ABD'nin stratejik bombardıman uçağının bu yıl Kore Yarımadası'na dördüncü kez geldiği kaydedildi.

Açıklamada ortak hava eğitimlerinde Güney Kore Hava Kuvvetleri'nin F-15K, KF-16 savaş jetleri, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait en az bir B-1B bombardıman uçağı ve F-16 savaş jetleri ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait F-2 savaş jetlerinin kullanıldığı belirtildi.

Tatbikat sırasında üç ülkenin savaş jetlerinin eşlik ettiği ABD'nin bombardıman uçağının, simülasyon hedefini vurduğu belirtildi. Ayrıca tatbikatın, bu yıl üç ülke arasında gerçekleştirilen ikinci hava tatbikatı olduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre tatbikat, Kuzey Kore'nin 31 Ekim'de kıtalararası balistik füze fırlatmasına yanıt olarak gerçekleştirildi.