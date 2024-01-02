Güney Kore Ana Muhalefet Partisi Lideri Saldırıya Uğradı

BUSAN, 2 Ocak (Xinhua) -- Güney Kore'nin Busan kentine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında saldırıya uğrayan Güney Kore ana muhalefet partisi Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung hastaneye kaldırıldı, 2 Ocak 2024.

Çok sayıda yerel medya kaynağında yer alan haberlere göre Lee, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

Lee, ülkenin güneydoğusundaki liman kenti Busan'ı ziyaret ettiği esnada kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından boynunun sol tarafından bıçaklandı.

Elinde tanımlanamayan bir silah bulunan şüpheli, olay yerinde tutuklandı. (Fotoğraf: NEWSIS/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)