Güney Kore bandıralı kimyasal madde taşıyan tanker alabora oldu

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 11 Gün Kaldı

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 11 gün kaldı. Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), belirlediği takvime göre propaganda serbestliği 30 Mart günü saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Oy verme gününden önceki 10 gün içinde ise siyasi partilerin veya adayların lehinde veya aleyhinde yayın yapılması ve dağıtılması yasak olacak. Ayrıca oy verme günü her türlü içki satışı ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri kapalı kalacak ve silah taşıma yasağı uygulanacak.