Güney Kore, Bangladeş'teki Geçici Hükümetin Göreve Başlamasını Umut Ediyor - Son Dakika
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Güney Kore, Bangladeş'teki Geçici Hükümetin Göreve Başlamasını Umut Ediyor

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te geçici hükümetin göreve başlamasının ardından ülkede barış ve düzenin hızla yeniden tesis edileceğinin umulduğunu belirtti. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için geçici hükümetle işbirliği yapılması bekleniyor.

16.08.2024 19:46
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Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te geçici hükümetin göreve başlamasının ardından ülkede barış ve düzenin hızla yeniden tesis edileceğinin umulduğunu belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'teki geçici hükümete ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, geçici hükümetin kurulmasının ardından Bangladeş'te barış ve düzenin hızla yeniden tesis edileceğinin umulduğu belirtildi.

Bakanlık ayrıca, "İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için geçici hükümetle işbirliği yapmayı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

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