Güney Kore, Cheonghae'nin görev alanını Hürmüz Boğazı yakınına genişletmeyi planlıyor

Güney Kore, korsanlıkla mücadele için kurulmuş donanma biriminin görev alanının Hürmüz Boğazı yakınlarına kadar genişletilmesini hedefliyor.

KBS World'ün haberine göre Güney Kore Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkenin korsanlıkla mücadele için kurulmuş donanma birimi Cheonghae'nin görev alanının genişletilmesi ve bölgeye ek askeri varlık konuşlandırılması kararı alındı.

Bakanlığın, bu konuda kabinenin inceleme yapmasını ve Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un onayının alınmasını, ardından meclise ilgili tasarının sunulmasını planladığı belirtildi.

Meclisin onaylaması halinde birimin görev alanının, Hürmüz Boğazı'na yaklaşık 650 kilometre uzaklıktaki Umman'ın Duqm Limanı'na kadar genişletilmesi bekleniyor.

Bu birim, şu anda Somali yakınlarında Yemen açıklarındaki Aden Körfezi'nde faaliyetlerini sürdürüyor.

Güney Kore'de "Cheonghae" biriminin faaliyetlerini sürdürebilmesi için her yıl meclis onayı alması gerekiyor.