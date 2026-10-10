Güney Kore Daegu'da satış etkinliği sırasında tavan çöktü, 38 kişi yaralandı

Güney Kore'nin Daegu kentinde bir binada tavanın çökmesi sonucu 38 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yonhap ajansının yerel yetkililerin açıklamasına dayandırdığı haberine göre Daegu kentinde 4 katlı bir binanın ikinci katında bir satış etkinliği düzenlendiği sırada tavan çöktü.

Olayda 38 kişi yaralanırken, bu kişilerin 9'u hastaneye kaldırıldı.

Binanın tahliye edildiği, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.