Güney Kore'de 168 kişinin pasaport verisi sızdı, yeni pasaportlar düzenlenecek - Son Dakika
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Güney Kore'de 168 kişinin pasaport verisi sızdı, yeni pasaportlar düzenlenecek

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Güney Kore'de Devlet Başkanı Lee ve personelin de bulunduğu 168 kişinin pasaport bilgileri internete sızdı. Başkanlık Ofisinde acil toplantı yapıldı, Dışişleri Bakanlığı sızan bilgilerin internet sitesinden kaldırıldığını ve etkilenenlere yeni pasaport verileceğini duyurdu.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile Devlet Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı personelinin de aralarında bulunduğu 168 kişinin pasaport bilgilerinin internete sızdırılması üzerine Devlet Başkanlığı Ofisinde acil toplantı düzenlendi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de devlet personelini kapsayan veri sızıntısının etkileri sürüyor.

Bu kapsamda Devlet Başkanlığı Ofisi yetkililerinden Lim Kwang-hyun liderliğinde acil bir toplantı düzenlenerek konunun ele alındığı belirtildi.

Sızıntıyı "göz ardı edilemeyecek ciddi bir olay" şeklinde nitelendiren Lim, veri ihlalinin tam boyutunun ve bunun olası zararlarının araştırılması gerektiğini vurguladı.

Yeni pasaportlar temin edilecek

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarılarak, sızan bilgilerin internet sitesinden kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, veri sızıntısından etkilenen tüm kişilere yeni pasaport verilmesi konusunda gerekli düzenlemelerin yapıldığı kaydedildi.

168 kişinin pasaport bilgileri sızdırılmıştı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee'nin hazirandaki Avrupa ziyareti kapsamında resmi uçağında bulunan kişilerin bilgilerinin yer aldığı listenin ücretli bir internet sitesinde yayımlandığı bildirilmişti.

Listede, ???????Lee ve eşinin yanı sıra devlet başkanlığı, dışişleri bakanlığı personeli ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 168 kişinin Korece ve İngilizce ad ve soyadları, bağlı bulundukları kurumlar ve mevkileri, doğum tarihleri, pasaport numaraları ve pasaportların geçerlilik sürelerine ilişkin kişisel bilgilerin yer aldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA
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